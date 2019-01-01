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Ziraat Türkiye Kupası 1.eleme turu

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçları 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Kupada 1. eleme turu müsabakalarının programı şu şekilde:

Editörün Seçtikleri

TARİH VE SAAT MAÇ STADYUM
28 Ağustos Çarşamba - 14:00 Yozgatspor 1959-68 Aksaray Belediyespor Bozok Şehir
28 Ağustos Çarşamba - 15:30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-12 Bingölspor Yeşiltepe Spor Kompleksi
28 Ağustos Çarşamba - 15:30 1954 Kelkit Belediyespor-Çarşambaspor Stat belli değil
28 Ağustos Çarşamba - 15:30 Ağrı 1970-Iğdırspor Stat belli değil
28 Ağustos Çarşamba - 16:00 Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri-Bartınspor Kastamonu Gazi
28 Ağustos Çarşamba - 16:00 İçel İdmanyurdu-Kepez Belediyespor Mersin
28 Ağustos Çarşamba - 16:30 Maltepespor-Hendekspor Maltepe Hasan Polat
28 Ağustos Çarşamba - 16:30 1877 Alemdağspor-Modafen Stat belli değil
28 Ağustos Çarşamba - 16:30 Belediye Derincespor-Edirnespor Derince Belediyesi Doğal Çim Saha
28 Ağustos Çarşamba - 16:30 Somaspor-Akşehirspor Soma Atatürk
29 Ağustos Perşembe - 13:30 Muş Menderesspor-Bitlis Özgüzelderespor Muş Şehir
29 Ağustos Perşembe - 15:30 Kars 36-Hoçvanspor Kafkas Üniveritesi Profesör Dr. Aba Müslüm Güven
29 Ağustos Perşembe - 15:30 1074 Çankırıspor-Boyabat 1868 Çankırı Atatürk
29 Ağustos Perşembe - 15:30 Görelespor-Merzifonspor Görele 13 Şubat
29 Ağustos Perşembe - 15:30 Yüksekova Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi Yüksekova İlçe
29 Ağustos Perşembe - 15:30 Kilis Belediyespor-Dersimspor Kilis 7 Aralık
29 Ağustos Perşembe - 15:30 Mardin Büyükşehir Başakspor-Kahta 02 Mardin 21 Kasım Şehir
29 Ağustos Perşembe - 16:00 Karaman Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor Kemal Kaynaş
29 Ağustos Perşembe - 16:00 Çubukspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor Çubuk İlçe
29 Ağustos Perşembe - 16:30 Bursa Yıldırımspor-Bozüyük Vitraspor Minerali Çavuş Spor Tesisleri
29 Ağustos Perşembe - 16:30 Yalova Kadıköy-Bigaspor Yalova Atatürk
29 Ağustos Perşembe - 16:30 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Isparta 32 Tavşanlı Ada İlçe

 

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