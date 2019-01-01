Ziraat Türkiye Kupası 1.eleme turu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Kupası'nda ilk maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçları 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Kupada 1. eleme turu müsabakalarının programı şu şekilde: