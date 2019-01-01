Ziraat Türkiye Kupası 1.eleme turu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçları 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Kupada 1. eleme turu müsabakalarının programı şu şekilde:
|TARİH VE SAAT
|MAÇ
|STADYUM
|28 Ağustos Çarşamba - 14:00
|Yozgatspor 1959-68 Aksaray Belediyespor
|Bozok Şehir
|28 Ağustos Çarşamba - 15:30
|Malatya Yeşilyurt Belediyespor-12 Bingölspor
|Yeşiltepe Spor Kompleksi
|28 Ağustos Çarşamba - 15:30
|1954 Kelkit Belediyespor-Çarşambaspor
|Stat belli değil
|28 Ağustos Çarşamba - 15:30
|Ağrı 1970-Iğdırspor
|Stat belli değil
|28 Ağustos Çarşamba - 16:00
|Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri-Bartınspor
|Kastamonu Gazi
|28 Ağustos Çarşamba - 16:00
|İçel İdmanyurdu-Kepez Belediyespor
|Mersin
|28 Ağustos Çarşamba - 16:30
|Maltepespor-Hendekspor
|Maltepe Hasan Polat
|28 Ağustos Çarşamba - 16:30
|1877 Alemdağspor-Modafen
|Stat belli değil
|28 Ağustos Çarşamba - 16:30
|Belediye Derincespor-Edirnespor
|Derince Belediyesi Doğal Çim Saha
|28 Ağustos Çarşamba - 16:30
|Somaspor-Akşehirspor
|Soma Atatürk
|29 Ağustos Perşembe - 13:30
|Muş Menderesspor-Bitlis Özgüzelderespor
|Muş Şehir
|29 Ağustos Perşembe - 15:30
|Kars 36-Hoçvanspor
|Kafkas Üniveritesi Profesör Dr. Aba Müslüm Güven
|29 Ağustos Perşembe - 15:30
|1074 Çankırıspor-Boyabat 1868
|Çankırı Atatürk
|29 Ağustos Perşembe - 15:30
|Görelespor-Merzifonspor
|Görele 13 Şubat
|29 Ağustos Perşembe - 15:30
|Yüksekova Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi
|Yüksekova İlçe
|29 Ağustos Perşembe - 15:30
|Kilis Belediyespor-Dersimspor
|Kilis 7 Aralık
|29 Ağustos Perşembe - 15:30
|Mardin Büyükşehir Başakspor-Kahta 02
|Mardin 21 Kasım Şehir
|29 Ağustos Perşembe - 16:00
|Karaman Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor
|Kemal Kaynaş
|29 Ağustos Perşembe - 16:00
|Çubukspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|Çubuk İlçe
|29 Ağustos Perşembe - 16:30
|Bursa Yıldırımspor-Bozüyük Vitraspor
|Minerali Çavuş Spor Tesisleri
|29 Ağustos Perşembe - 16:30
|Yalova Kadıköy-Bigaspor
|Yalova Atatürk
|29 Ağustos Perşembe - 16:30
|TKİ Tavşanlı Linyitspor-Isparta 32
|Tavşanlı Ada İlçe