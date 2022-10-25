Zinedine Zidane uzun zamandır beklenen geri dönüşü hakkında yeşil ışık yaktı: 'Yakında döneceğim bekleyin!'

Fransız efsane Zidane, uzun zamandır beklenen geri dönüşü için yeşil ışık yaktı ve yakında teknik direktörlüğe geri döneceğini açıkladı.

En son 2021'de Real Madrid'i çalıştıran Fransız futbol efsanesi Zidane, kısa bir süre içinde teknik direktörlüğe geri döneceğini açıkladı.

RMC Sport'a konuşan Zidane, konuya ilişkin olarak, "Yakında dönüyorum, biraz daha bekleyin. Tekrar hocalık yapmaya hiç uzak değilim" şeklinde konuştu.

Getty Images

Real Madrid ile arka arkaya üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 2 La Liga şampiyonluğu kazanan efsane teknik direktör 2021'de görevinden ayrılmıştı.

Getty Images

Zidane'nin hangi takımı çalıştırarak geri döneceği ise merak uyandırdı. Akıllara Juventus ve Fransa Milli Takımı tahminlerini getiren açıklama, zamanla cevaplanacak.