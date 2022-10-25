Zinedine Zidane uzun zamandır beklenen geri dönüşü hakkında yeşil ışık yaktı: 'Yakında döneceğim bekleyin!'

En son 2021'de Real Madrid'i çalıştıran Fransız futbol efsanesi Zidane, kısa bir süre içinde teknik direktörlüğe geri döneceğini açıkladı.
RMC Sport'a konuşan Zidane, konuya ilişkin olarak, "Yakında dönüyorum, biraz daha bekleyin. Tekrar hocalık yapmaya hiç uzak değilim" şeklinde konuştu.Getty Images
Real Madrid ile arka arkaya üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 2 La Liga şampiyonluğu kazanan efsane teknik direktör 2021'de görevinden ayrılmıştı.
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Zidane'nin hangi takımı çalıştırarak geri döneceği ise merak uyandırdı. Akıllara Juventus ve Fransa Milli Takımı tahminlerini getiren açıklama, zamanla cevaplanacak.Getty Images