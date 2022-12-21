Real Madrid'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan efsane isim, iki farklı görevden gelecek teklifleri bekliyor.

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nı veya Juventus'u beklediği öne sürüldü.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Haziran 2021'den bu yana boşta olan 50 yaşındaki Fransız antrenörün Didier Deschamps'ın ardından Fransa Milli Takımı'nın başına geçmeyi istediği belirtildi.

EURO 2024 ve 2026 Dünya Kupası'nda Fransa'nın teknik direktörü olmak isteyen Zidane'ın bu doğrultuda federasyonun Deschamps hakkında vereceği kararı beklediği belirtilirken, efsane ismin bir diğer alternatifi ise eski takımı Juventus.

Manchester United ve PSG'yi reddetti

Massimiliano Allegri'nin koltuğu için adı geçen Zidane'ın Juventus'un başına geçip geçmeme konusunda kararsız olduğu kaydedilirken, efsane ismin bu doğrultuda çok sayıda teklifi geri çevirdiği biliniyor.

Çeşitli haberlere göre daha önce PSG ve Manchester United'dan teklifler alan ancak beklediği bu iki teklif için iki dev kulübü de reddeden Zidane'ın Fransa'nın başına geçememesi halinde Juventus'un yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde üç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Zidane, iki kez de La Liga zaferi yaşamıştı.