Real Madrid’den ayrıldıktan sonra bir süre dinlenen efsane futbol adamı yeniden teknik direktörlüğe dönmeye hazırlanıyor.

Real Madrid’den ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan Fransız efsane Zinedine Zidane’ın futbola geri dönmek için önceliğinin Juventus olduğu öne sürüldü.

Fransız basınından RMC Sport’ta yer alan habere göre iki sezondur dinlenen Zidane kendisini yenilenmiş hissediyor ve yeniden antrenörlüğe dönmek için gelecek teklifin en doğrusunu seçmeye hazırlanıyor.

Tek problem Allegri'nin sözleşmesi

İsmi sıklıkla Fransa Milli Takımı ve PSG ile anılan Zidane bu takımların başına geçmemişti. Uzun vadeli bir projeyle yeniden futbola dönmek isteyen Zidane, bu projenin ilk yıllarında Şampiyonlar Ligi kupasını kazanamamayı göze almış durumda ancak Zidane’ın daha önce top koşturduğu Juventus’un başına geçmek için önündeki en büyük engel Juve ile sözleşmesi 2025 yılına den süren Massimiliano Allegri’nin varlığı gibi görünüyor.

Futbolculuk kariyerinde Cannes, Bordeaux, Juventus ve Real Madrid formaları giyen Zidane, Fransa’da düzenlenen Fransa 98 Dünya Kupası’nı ülkesine kazandırmış ve dünya futbolunun zirvesine çıkmıştı.

Teknik direktör olarak Real Madrid’den başka bir takımda çalışmayan 50 yaşındaki isim, bu takımla iki La Liga ve üç Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.