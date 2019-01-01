Zinedine Zidane: Herkes Real Madrid için oynamak ister

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Rayo Vallecano maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı.

28 Nisan Pazar günü ile deplasmanda karşılaşacak olan ’de teknik direktör Zinedine Zidane katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Neymar’ın transfer açıklamalarına değinen Zidane “Neymar, Hazard ile birlikte oynamayı hayal ettiğini söylemiş. Real Madrid hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yer midir? Evet. Herkes Real Madrid için oynamak ister. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Real Madrid’in önümüzdeki transfer döneminin en hareketli takımı olmasının beklenmesi üzerine konuşan Fransız teknik adam “Çok güçlü olmak transferleri gerçekleştirmek için yeterli mi? Hayır, ben kendi evimde bile patron değilim. Kulüp olarak birlikte karar almamız gerekiyor. Hazard’ın Bale ile uyum sorunu yaşayabileceği konuşuluyor. Bence yaşamayacaklar. Bütün iyi oyuncular birlikte oynayabilirler. Tıpkı ben ve Djorkaeff gibi. Gelecek sezon hücum hattımızı güçlendireceğimiz söyleniyor. Bekleyip göreceğiz” şeklinde düşüncelerini belirtti.

Yarın oynanacak karşılaşma için Vinicius’un hazır olmadığını sözlerine ekleyen Zidane, basın toplantısını noktaladı.

Ligde oynadığı 34 karşılaşmadan 65 puan toplayan Madrid ekibi, üçüncü sırada yer alıyor.