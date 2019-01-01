Zinedine Zidane: Bale oynamak istemediği için oynamadı

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Gareth Bale'e saygısızlık yaptığı iddialarını reddeti ve futbolcunun oynamayı reddettiğini söyledi.

'de sular durulmuyor.

Teknik direktör Zinedine Zidane, Gareth Bale'in bir an önce takımdan ayrılması gerektiğini söylerken saygısızlık yapmadığını belirtti.

Zidane geçtiğimiz günlerde, "Umuyoruz ki yakında takımdan ayrılacak. Bu herkes için en iyisi olacak" ifadelerini kullanmış ve Bale'in menajeri tarafından sert bir dille eleştirilmişti.

Fransız teknik adam bu eleştirilere, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda oynanan yenilgisi sonrası yanıt verdi ve Bale'in mücadelede forma giymeyi reddettiğini iddia etti:

"Bale konusunda açık konuşacağım. İlk olarak kimseye saygısızlık etmedim özellikle bir oyuncuya. Her zaman aynı şeyi söyledim, futbolcular benim için çok önemli ve her zaman onların yanındayım. İkincisi kulübün onu göndermek istediğini belirttim. Son olarak ise geçtiğimiz gün Gareth oynamadı çünkü oynamak istemedi. Kulübün kendisinin ayrılışını hazırladığını ve bu yüzden oynamak istemediğini söyledi."

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Zidane, Bale sorularının tekrarlanması üzerine ise, "Onun durumunu sormaya devam edebilirsiniz ancak bugün hiçbir şey değişmeyecek. Kulüp yapması gerekeni yapıyor. Bale antrenmanlarına devam edecek ve gelecekte neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Galli futbolcunun, son günlerde Çin Süper Lig ekiplerinden Jiangsu Suning ve Beijing Guoan ile görüşmeler yaptığı bildirildi.