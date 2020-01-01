Zinedine Zidane: Bale, City'ye karşı oynamak istemedi
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Manchester City’ye konuk olacak olan Real Madrid’in kadrosu açıklanırken, Gareth Bale kafilede yer almadı.
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Bale'in kadroda yer almama nedenini dile getirdi:
“Bale, Manchester City’ye karşı oynamamayı tercih etti. Hala Real Madrid’in futbolcusu, hiçbir şey değişmedi ve onun bu kararına saygı duyuyorum. Her şeyin sonunda birçok şey söyleniyor. Ama onunla aramızda saygı çerçevesinde bir ilişkimiz var. Özel bir konuşma gerçekleştirdik. Sadece oynamamayı tercih ettiğini söyleyebilirim, gerisi ikimizin arasında."
Real Madrid, İspanya'da oynanan son 16 turunun ilk ayağında Manchester City'ye 2-1 mağlup olmuştu.