Zinedine Zidane: Bale, City'ye karşı oynamak istemedi

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Galli futbolcu Gareth Bale’in Manchester City maçında oynamak istemediğini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında ’ye konuk olacak olan ’in kadrosu açıklanırken, Gareth Bale kafilede yer almadı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Bale'in kadroda yer almama nedenini dile getirdi:

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“Bale, Manchester City’ye karşı oynamamayı tercih etti. Hala Real Madrid’in futbolcusu, hiçbir şey değişmedi ve onun bu kararına saygı duyuyorum. Her şeyin sonunda birçok şey söyleniyor. Ama onunla aramızda saygı çerçevesinde bir ilişkimiz var. Özel bir konuşma gerçekleştirdik. Sadece oynamamayı tercih ettiğini söyleyebilirim, gerisi ikimizin arasında."

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Real Madrid, İspanya'da oynanan son 16 turunun ilk ayağında Manchester City'ye 2-1 mağlup olmuştu.