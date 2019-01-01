Zidane’ın umudu Galatasaray maçı

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde rakibi Real Madrid’de teknik direktör Zinedine Zidane zor günler geçiriyor.

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda ’ın rakiplerinden olan ’de teknik direktör Zinedine Zidane’ın koltuğu sallantıda.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda PSG’ye yenilen, ikinci maçında ise sahasında ile berabere kalan İspanyol devi, dün de maçında Mallorca’ya yenilerek liderliği ezeli rakibi ’ya kaptırdı.

İspanyol basınına göre Real Madrid’in Galatasaray maçında alacağı sonuç, Fransız teknik adamın kulüpteki geleceğini şekillendirecek.

İddialara göre Real Madrid, salı gecesi Türk Telekom Stadyumu’nda kazanırsa Zidane ve ekibi derin bir nefes alacak. Aksi bir sonuçta ise ayrılık ihtimali güçlenecek.

Lucaz Vasquez takıma döndü

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Öte yandan Real Madrid’de bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Lucas Vazques takımla birlikte çalışmalara başladı.

Zidane’ın Galatasaray maçında bu futbolcuya görev vermeyi çok istediği ancak henüz kararını vermediği ifade edildi.

Nacho, Asensio ve Modric ise hala takımdan ayrı olarak çalışıyor.