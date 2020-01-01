Zidane, Pique'ye cevap vermeyi reddetti

Barcelonalı futbolcunun bazı açıklamaları Real Madrid'i hakemlerin kayırdığı şeklinde yorumlandı. Zidane bu polemiğe girmek istemiyor.

Teknik Direktörü Zinedine Zidane, hakemlerin Real Madrid'i kayırdığı şeklindeki görüşlere katılmıyor.

'nın 30. haftasında ile deplasmanda 0-0 berabere kalan 'nın yıldız oyuncusu Gerard Pique, maçın ardından yaptığı açıklamada "Bu sezon şampiyon olmamız zor. Elimizden geleni yapacağız ama son haftalarda gördüklerim bana Real Madrid'in puan kaybetmesinin sürpriz olacağını söylüyor." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, bazıları tarafından, Real'in ve ile oynadığı maçlardaki tartışmalı hakem kararlarına bir gönderme olarak yorumlandı.

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'la yapacakları maç öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Zidane, Pique'ye cevap verip vermeyeceğine yönelik soruya "Kim ne derse desin, beni ilgilendiren şey Sociedad maçı. Elbette bu konuda bir fikrim var ama bunu söylemeyeceğim. Bizi motive eden şey Sociedad'la oynayacağımız maç. Başka bir şey değil." yanıtını verdi.

Fransız teknik adam "Hakemlerin Real Madrid yanlısı bir yönetim sergilediklerini düşünüyor musunuz?" sorusuna karşılık ise "Hayır bizi kayırdıklarını düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Real Madrid, 21 Haziran Pazar akşamı TSİ 23:00'te Real Sociedad deplasmanında kazanması halinde Barcelona ile puanını eşitleyecek ve ikili averajla liderliğe yükselecek.