Zidane, "Mbappé sürprizi"ni hazırlıyor... Karar Eylül ayında verilecek

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olması beklenen Zinedine Zidane, Didier Deschamps’ın ardından “Les Bleus”u yönetmek üzere teknik ve idari stratejisini oluşturmaya başladı. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo ise bu Fransız efsanesinin görevi bu ayın Temmuz ayı sonunda resmen devralacağını doğruladı.

Fransız “L’Équipe” gazetesi, 1998 Dünya Kupası şampiyonu Zidane’ın, oyun kurucu pozisyonunda (10 numara) pozisyonunda tutmayı tercih ediyor; bu fikri birkaç aydır dile getiriyordu. Öte yandan, Kylian Mbappé yeni teknik direktörün stratejisindeki en belirgin değişikliği yaşayabilir; çünkü ya açık forvet pozisyonunda oynamak ya da kanada geçmek arasında seçim yapmak zorunda kalacak. Bu kararın, sezonun ilk milli maç arası döneminde tartışılması bekleniyor.

Zidane, Deschamps’ın 14 yıl boyunca liderlik ettiği dönemde son 6 büyük turnuvanın 5’inde yarı finale yükselen bir takımı devralıyor; ancak 2021’de Avrupa Uluslar Ligi’nde kazandığı ilk şampiyonluğundan bu yana bir şampiyonluk elde edemedi. Ayrıca, son aylarda Fransa milli takımının yeni bir denge bulmasını sağlayan 4-2-3-1 dizilişinden oluşan taktiksel bir mirası da devralıyor.

Haberlere göre, yıllardır dostane bir ilişki içinde olan Zidane ve Mbappé, perde arkasında gelecekteki işbirliklerini şimdiden hazırlıyorlar. İkili, Fransız milli takımının konsantrasyonunu bozmamak için Dünya Kupası süresince kasıtlı olarak kamuoyuna görünmekten kaçındılar. Antrenör, turnuva hazırlıklarını aksatmamak için ortak isteklerinden hareketle, gelecekteki kaptanıyla birçok kez iletişim kurmaya çalışsa da, bu iletişimleri fazla uzatmamaya özen gösterdi.

Madrid’de bulunması sayesinde Zidane, sezon boyunca Real Madrid’in forvetiyle düzenli iletişim halinde kalabilecek; bu da en önemli yıldızının performansını yakından takip etmesini ve milli takımdaki rolüne ilişkin uygun kararları almasını kolaylaştıracak.

Zidane’ın önündeki en büyük zorluğun taktiksel olmaktan çok idari nitelikte olması bekleniyor; Zidane, 2016 yılında Real Madrid’e geldiğinde yaptığı gibi sürekliliğe odaklanacak. O dönemde, oyuncuları yönetme becerisi sayesinde takımında köklü bir dönüşüm gerçekleştirmiş, özellikle orta sahada mevcut oyunculara göre hiyerarşiyi yeniden düzenleyip taktiklerini uyarlama yeteneği sergilemişti.

Didier Deschamps’ın attığı temellere dokunmadan, Real Madrid ile 3 kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Zidane, sağlam bir oyuncu çekirdeğine dayanarak Fransa milli takımını geliştirmeye çalışacak ve kendi vizyonunu kademeli olarak uygulayarak, büyük turnuvalarda yaşanan yıllarca süren başarısızlıkların ardından Fransa milli takımını yeniden podyuma çıkarmayı hedefleyecektir.