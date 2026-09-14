Real Madrid oyuncusu Kylian Mbappe ile Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembele arasındaki anlaşmazlık ve karşılıklı açıklamalar, son dönemde Fransız basınının gündemine oturdu.

Mbappe, Ballon d'Or hakkında konuşurken kısa süre önce şu açıklamayı yapmıştı: "Dembele her zaman yetenekli bir oyuncu olarak görüldü. Bana gelince, ben her zaman seçilmiş oyuncu olarak kabul edildim. Doğrudan ve erken bir yaşta zirveye ulaştım. O, sakatlıklar nedeniyle farklı bir kariyer yaşadı, ancak bunu iyi bir şekilde telafi etmeyi başardı."

Dembele ise Paris Saint-Germain'in Brest'i 1-0 yendiği maçın ardından Mbappe'ye şöyle yanıt verdi: "Ben her zaman böyleydim. Her zaman sınıfın arka sırasında oturur ve çok çalışırdım. Kariyerim boyunca tek bir kelime söylemedim, sadece çalıştım."

Ve şunları ekledi: "Ben hiçbir zaman seçilmiş oyuncu olmadım, çok çalıştım ve Paris ile harika bir yılda bunun karşılığını aldım. Bu yıl (Ballon d'Or'daki durumu) göreceğiz, ben bu süreci baskı altında olmadan takip ediyorum. Göreceğiz."

Fransız "Monte Carlo" radyosuna göre, Mbappe ve Dembele, bu ayın sonunda yapılması planlanan Fransa Milli Takımı'nın gelecek kampı sırasında teknik direktör Zinedine Zidane'ın liderliğinde havayı temizlemek için doğrudan bir görüşme gerçekleştirecek.

Fransız "L'Equipe" gazetesi daha önce, Kylian Mbappe'nin de dün Pazar günü Ousmane Dembele'nin açıklamalarına şaşırdığını, ancak alenen yanıt vermeyi düşünmediğini belirtmişti.

Fransız gazete, bunun Ousmane Dembele'nin, Kylian Mbappe'nin yaptığı açıklamalardan rahatsızlık duyduğu ilk sefer olmadığına dikkat çekti.

Gazete, Dembele'nin son yıllarda çeşitli vesilelerle Mbappe'nin alenen yaptığı bazı açıklamalardan zaten rahatsız olduğunu açıkladı.

"L'Equipe", Mbappe'yi herkesten daha iyi tanıyan ancak saf olmayan Dembele'nin, Kylian'ın açıklamaları karşısında her zaman alenen sessiz kalmayı tercih ettiğini aktardı.



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