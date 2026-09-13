Fransız Zinedine Zidane, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen ilk Formula 1 Büyük Ödülü yarışında pistte son derece mutlu bir şekilde görünerek dikkatleri üzerine çekti. Bu görüntü, Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak ilk kez sahne almasına yalnızca birkaç gün kala geldi.

Pisti görmek için sabırsızlandığını belirten Zidane şunları söyledi: "Son derece mutluyum. Pisti görmek için sabırsızlanıyordum ve dün gördüm. Çok teknik bir pist olmasına rağmen, bir Formula 1 taraftarı olarak benim için harika. Burada bir Büyük Ödül yarışına tanık olmak muhteşem." Bu sözleriyle Zidane, ikamet ettiği İspanya'nın başkentine olan bağını vurguladı.

Zidane, 2023'ten bu yana Alpine takımının elçisi görevini üstleniyor ve geçen hafta Monza yarışında birinci sırayı elde eden Pierre Gasly'ye bir mesaj göndermeyi ihmal etmedi: "Ona hızlı bir mesaj gönderdim ve onun adına çok mutlu oldum. Birinci sırayı elde etmenin son derece zor olduğunu biliyorum ve bunu başardığında gurur ve mutluluk hissetmen gerekir."

Real Madrid'den büyük bir kafile

Bakım bölgesinde, çok sayıda Real Madrid yıldızının dikkat çeken bir katılımı görüldü. Takım, cumartesi akşamı İspanya La Liga'sında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelmiş ve maçı 4-1 kazanmıştı.

Vinicius Junior, Federico Valverde, Thibaut Courtois, Ibrahima Konaté ve Aurélien Tchouaméni, pistte görünen en dikkat çekici Real Madrid oyuncuları arasındaydı. Bazıları ayrıca Ferrari takımının bakım bölgesini ziyaret etti.

Kylian Mbappé bu kafilede yer almazken, yarışta ayrıca Roberto Carlos, Luis Figo, Sergio Ramos ve Dani Carvajal gibi bir dizi Real Madrid efsanesi de hazır bulundu.

Ayrıca İspanyol Rafael Nadal da yarışı takip etmek için oradaydı. Yarışta Kimi Antonelli birinci sırayı elde ederek bu sezon Mercedes ile sekizinci galibiyetine ulaştı; podyumu Max Verstappen ve Lando Norris tamamladı.

Pistteki İspanyol katılımı ise başarılı olamadı; Fernando Alonso yarışı on yedinci sırada bitirirken, Carlos Sainz ikinci sırada yer aldı.