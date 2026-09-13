Bugün pazar günü yayımlanan bir basın raporu, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın Madrid şehrinde bulunduğunu ortaya koydu.

Zidane, bu görevindeki ilki olacak Fransa Milli Takımı'nın nihai kadrosunu açıklamaya hazırlanıyor. Söz konusu kadro, yaklaşan Uluslar Ligi maçlarında 25 Eylül'de Türkiye, 28 Eylül'de Belçika, 2 Ekim'de İtalya ve ardından 5 Ekim'de yeniden Belçika ile karşılaşacak.

Zidane'ın beklenen kadroyu, Fransız taraftarların büyük merakı eşliğinde önümüzdeki cuma günü açıklaması bekleniyor.

"Foot Mercato" sitesi, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane'ın bugün Formula 1 İspanya Grand Prix'sini izlemek için Madrid'de bulunduğunu belirtti.

Hatırlatmak gerekirse, Real Madrid'in eski teknik direktörü, yarış pistlerinin müdavimlerinden biridir.

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Zidane, yarışın İspanya'da düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Bu yarışı görmekten son derece mutluyum. Yüksek teknik seviyesiyle öne çıkan bu yeni pisti görmeyi büyük bir hevesle bekliyordum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Formula 1 tutkunları için bu pist harika, burada, Madrid'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum."