Dikkat çeken ilk çıkışında, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinédine Zidane'ın oğlu Elyaz Zidane, Fransa İkinci Lig'inin yeni sezonunun açılışında özel bir iz bırakmayı başardı ve takımı Red Star'ın açılış haftasında konuğu Nantes karşısında aldığı galibiyete belirleyici bir katkı sağladı.

Yirmili yaşlarındaki genç oyuncu savunma hattında ilk 11'de forma giydi ve sağlamlığı ile taktiksel disipliniyle öne çıkan eksiksiz bir performans sergiledi. Ardından, isabetli bir kafa pasıyla belirleyici bir gole imza atarak seçkin performansını taçlandırdı; bu pası değerlendiren takım arkadaşı Kevin Cabral 66. dakikada fileleri havalandırarak takımının sezonun ilk resmi sınavında galip gelmesini sağladı.

Kimlik arayışı yolculuğu

Elyaz, geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Real Betis'ten Red Star'ın kadrosuna katıldı; bu adım, onun Fransız futboluyla ilk gerçek temasını temsil ediyor.

Geleceği parlak savunmacı, futbol kariyerine köklü Real Madrid akademisinde başlamış, ardından 2024 yılında Betis'e transfer olmuştu. Burada katılımları yedek takımla sınırlı kalmış, A takımla mücadeleye çıkma fırsatı bulamamıştı.

"Zidane" yerine "Elyaz"

Önündeki zorlukların büyüklüğüne dair erken bir farkındalığı yansıtan hesaplı bir adım atan genç savunmacı, babasının taşıdığı efsanevi aile soyadı yerine "Elyaz" (Elyaz) ismini taşıyan 15 numaralı formayı giymeyi tercih etti; bu, Zidane ailesiyle ilgili her şeyi çevreleyen parlak ışıklardan uzaklaşmaya yönelik açık bir girişim.

Fransız gazetesi L'Équipe, bu kararın hem sembolik hem de pratik boyutlar taşıdığını görüyor; zira bu tercih, efsane babayla kaçınılmaz kıyaslamalardan uzak, kendine özgü profesyonel bir yol çizme yönündeki içten bir arzuyu ifade ediyor ve oyuncuya devasa medya baskısından uzakta nefes alacak bir alan sağlıyor.

Sessizlik duvarı

Fransa'nın başkentinin kuzeyindeki Seine-Saint-Denis bölgesinde konumlanan Red Star yönetimi, yeni oyuncusunu çevresindeki medya yoğunluğundan korumak için katı bir strateji benimsiyor.

Bu bağlamda teknik direktör Damien Perrinelle, son basın toplantılarında Zidane ismini anmaktan bilinçli olarak kaçındı ve yeni gelene yönelik aşırı ilgiyi hafifletmek amacıyla kaleci Yanis Benchaouch gibi diğer transferleri ön plana çıkarmayı tercih etti.

Bu yaklaşım, oyuncunun mahremiyetini kulübün içinde ve dışında korumayı amaçlayan bir kalkanı temsil ediyor. Ayrıca, gelişine eşlik eden taraftar ve medya merakının zihinsel konsantrasyonunu etkilememesini güvence altına alarak, oyuncunun yeteneklerini geliştirmeye ve yeni takım arkadaşlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlamaya tamamen odaklanmasına olanak tanıyor.

Umut vadeden bir başlangıç

Deneyimin yeni olmasına rağmen, Elyaz'ın ilk maçında ortaya koyduğu performans umut vadeden bir gelecek müjdeliyor; özellikle de genç savunmacının yaşının çok üzerinde bir taktiksel olgunluk ve özgüven sergilemesi, onu Fransa İkinci Lig'inde bu sezon yakından takip edilmesi gereken isimlerden biri haline getiriyor.