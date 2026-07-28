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Zinedine ZidaneGetty Images

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Zidane'ı Fransa'daki ilk maçında ateşli bir randevu bekliyor: İşte rakibi

Transfers
Z. Zidane
Fransa
Türkiye - Fransa
Türkiye
UEFA Nations League A
Belçika - Fransa
Belçika
UEFA Nations League A Qualification
Fransa
Türkiye
Belçika

Zidane yönetimindeki Fransa'nın ilk maçının tarihi

Dünya futbolunun en uzun bekleyiş hikâyelerinden biri sona erdi ve nihayet Fransız efsane Zinedine Zidane evine döndü; 1998 Dünya Kupası şampiyonu, Fransa Millî Takımı'nın başına geçti.

Fransa Futbol Federasyonu, bugün salı öğle saatlerinde düzenlenen basın toplantısında, efsane Zinedine Zidane'ın A Millî Takım'ın teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı. Böylece teknik direktör Didier Deschamps'ın Fransa'nın teknik ekibinin başındaki 14 yıllık serüveni sona ermiş oldu.

Fransa Federasyonu başkanı, toplantı sırasında Zidane'ın önümüzdeki dört yılı kapsayan uzun süreli bir sözleşme imzalayacağını, resmî görevine ise gelecek ağustos ayının başında tam anlamıyla başlayacağını açıkladı. Bu proje, Fransa'yı önümüzdeki büyük turnuvalarda yönetmeyi hedefliyor.

Zizou'nun millî takımın yedek kulübesindeki ilk görünümünün gelecek eylül ayında olması planlanıyor. Serüvenine, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının ilk hafta müsabakaları kapsamında 25 Eylül'de Türkiye Millî Takımı karşısında güçlü bir maçla başlayacak.

Yeni teknik direktör için başlangıç kolay olmayacak; zira aynı turnuvada yoğun bir fikstür kendisini bekliyor. 28 Eylül'de Belçika ile karşılaşacak, ardından 2 Ekim'de İtalya ile beklenen bir mücadele yaşayacak, sonrasında ise aynı ayın 5'inde yeniden Belçika ile karşı karşıya gelecek.

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Belçika
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