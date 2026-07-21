Fransız efsane Zinedine Zidane, teknik direktörlük geleceğini netleştirerek Fransa Milli Futbol Takımı'nı 2030 yılının ortasına kadar çalıştıracağı sözleşmeyi resmen imzaladı. Bu bilgi, ünlü İtalyan transfer uzmanı Fabrizio Romano tarafından bugün salı akşamı "Instagram" platformundaki resmi hesabı üzerinden doğrulandı.

Romano, anlaşmanın tamamen tamamlandığını ve 54 yaşındaki Zidane'ın görevi resmen, Fransa Milli Takımı'nın teknik ekibinin başında 14 yıllık bir yolculuğu tamamlayan teknik direktör Didier Deschamps'ın halefi olarak devralacağını açıkladı.

Bu adım, özellikle Zidane'ın teknik direktörlük kariyeri boyunca İspanyol ekibi Real Madrid ile 2016-2018 yılları arasında, ardından 2019'dan 2021'e kadar elde ettiği büyük başarıların ardından uzun yıllar süren spekülasyonlara son veriyor. Bu dönemde üst üste üç kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ve iki kez La Liga şampiyonluğunu kazandı.

Deschamps ise dopdolu bir kariyerin ardından görevine veda etmişti. Bu süreçte Fransa'yı 2018 Dünya Kupası şampiyonluğuna, 2022 edisyonunda ikinciliğe, ardından bu yıl gerçekleşen son edisyonda dördüncülüğe taşımıştı.

Zidane, oyuncu olarak da büyük başarıları cebinde taşıyor. Fransa ile 1998 Dünya Kupası'nı ve 2000 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Zidane, Real Madrid ile de 2002 Şampiyonlar Ligi'ni elde etti. Kariyerini ise 2006 Dünya Kupası finalinde İtalya karşısında, Marco Materazzi'ye attığı kafayla gelen meşhur bir kırmızı kartla noktaladı.

Ve şimdi "Zizou", yeni bir nesil Fransız yıldızı daha fazla kupaya taşımak için, 2030 Dünya Kupası'na kadar uzanan bir görevle geri dönüyor.