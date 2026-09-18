Fransa Millî Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Uluslar Ligi'nde oynanacak 4 maç için kadrosunu açıklamasının ardından düzenlediği ilk basın toplantısında "Horozlar" ile birlikte hayata geçireceği projesinin ana hatlarını ortaya koydu; Kylian Mbappé, Karim Benzema, Aurélien Tchouaméni ve Sebte ile ilgili tartışmaların yanı sıra teknik tercihleri ve yeni kadrosu hakkında konuştu.

Zidane, Kylian Mbappé'nin Fransa Millî Takımı'nın kaptanı olacağını söyleyerek, oyuncunun üç hücum bölgesinde de oynayabileceğini vurguladı.

Zidane, Mbappé'nin Fransa Millî Takımı'nın kaptanı olacağını belirtti ve oyuncunun üç hücum bölgesinde de oynama kabiliyetini vurgulayarak şunları ekledi: "Üç bölgede de oynayabilir ve örneğin sol kanat bölgesinde onu gerçekten çok beğeniyorum." Zidane, Ballon d'Or tartışmalarına girmeyi reddederek, dikkatini önümüzdeki dört maça verdiğini vurguladı.

Karim Benzema ile ilgili olarak Zidane, "Onu seviyorum" dedi ve Real Madrid'de birlikte geçirdikleri yıllara değindi. Ancak Fransız golcünün yaşının ilerlediğini, şu an için daha genç oyuncular görmesi gerektiğini açıkladı; bunun, oyuncunun Fransa Millî Takımı'yla ya da kulüplerle olan kariyerinden hiçbir şey eksiltmediğini vurguladı.

Zidane, Tchouaméni'nin kadro dışı bırakılmasının fiziksel durumundan kaynaklandığını, iki ay sahalardan uzak kaldıktan sonra yalnızca 180 dakika, bunun da yalnızca bir maçta ilk on birde forma giydiğini açıkladı; millî takımın kısa bir süre içinde 4 maç oynayacağı bir dönemde, iyileşme sürecini tamamlamak için Real Madrid'de kalmasının "onun için daha iyi" olduğunu vurguladı.

Sebte krizine ilişkin olarak ise Zidane tartışmaya yorum yapmayı reddederek şunları söyledi: "Ben Fransa Millî Takımı'nın teknik direktörü olarak görevime odaklanıyorum. Kanaatlerim var ve herkes gibi ben de bir vatandaşım, ama söyleyecek bir şeyim yok." Zidane, dikkatini millî takımdaki görevine verdiğini vurguladı.

Millî takımda köklü bir değişiklik yok

Fransız teknik adam, Didier Deschamps'ın kendisine bıraktığı takımda köklü bir değişikliğe gitmeyeceğini teyit ederek şöyle açıkladı: "Köklü bir değişikliğe gerek yok, sadece farklı bir şekilde yönetilecek bir takım var." Zidane, bazı iniş çıkışlara rağmen millî takımın bugüne kadar iyi bir performans sergilediğine dikkat çekti.

Ayrıca teknik ekip ve oyuncuların 15 gün boyunca bir arada olacağını, bu süre içinde 3 gün arayla 4 maç oynayacaklarını, bunun da tüm oyuncuların forma giymesini zorunlu kıldığını, düşüncelerinin temel unsuru olarak nitelediği dengeyi korumakla birlikte, ekledi.

Zidane, 20'si sahada, 3'ü kaleci olmak üzere 23 oyunculuk bir kadro seçmesini, tribünde oyuncu bulundurmak istemediğini belirterek gerekçelendirdi ve mevcut kadronun diğerlerine kapıyı kapattığı anlamına gelmediğini açıkladı.

Da Cunha, Lebeau ve Jacquet: yeni tercihler

Lucas Da Cunha ve Maxence Lacroix hakkında Zidane, ikisinin de millî takımda yer almayı hak ettiğini söyledi; Da Cunha'nın ilgi çekici bir oyuncu olduğunu ve kendine özgü bir kişiliğe sahip olduğunu belirtirken, Lacroix'yı çok iyi bir oyuncu olarak niteledi ve büyük bir kulübe transfer olmasına ve sol ayağının olmasına dikkat çekti.

Zidane, Esteban Lebeau hakkında da konuşarak, oyuncunun özellikle dar alanlarda farklı özelliklere sahip olduğunu, kendisini izleyip analiz ettikten sonra onu yakından görmek istediğini açıkladı ve gol atma kabiliyetine dikkat çekti.

Zidane, Rayan Cherki'yi "gerçek bir 10 numara" olarak niteledi ve oyuncunun çalım atma ile çizgiler arasında oynama becerisiyle öne çıktığını söyledi; Warren Zaïre-Emery ile birlikte kadroya katmasının amacının ise onu orta sahada kullanmak olduğunu açıkladı.

Zidane, Jérémy Jacquet'yi de överek, oyuncuyu uzun zamandır takip ettiğini ve özelliklerini çok beğendiğini söyledi; Andy Diouf ile Adrien Truffert'i çağırmasının ise ikisinin de kendi bölgelerinde ve millî takım seviyesinde oynama kabiliyetine sahip olmalarından kaynaklandığını açıkladı.

Kanté, Gusto ve Akliouche'nin durumu

N'Golo Kanté'ye ilişkin olarak Zidane, oyuncuyu çağırmamasının teknik bir karar olduğunu teyit etti ve konunun "olağanüstü" diye nitelediği oyuncunun değerini azaltmakla ilgisi olmadığının altını çizdi; ancak Kanté'nin 35 yaşında olduğuna ve kararlarını takımın ihtiyaçları doğrultusunda alması gerektiğine dikkat çekti.

Ayrıca Malo Gusto ve Michael Akliouche'nin kadroda olmamasının, onları hesaplarından çıkardığı anlamına gelmediğini açıkladı; bu sefer yalnızca 20 oyuncu seçtiğini ve başkalarını tribünde bırakmak istemediğini, iki oyuncunun da bir sonraki kadro için aday olmaya devam ettiğini vurguladı.

Zidane, Guillaume Restes'e de değinerek, Toulouse'lu kaleciyi seçmesinin iyi düşünülmüş bir karar olduğunu teyit etti ve Fabien Barthez ile kaleci özellikleri konusunda aynı görüşü paylaştıklarına dikkat çekti.

Hücumda abartıya gerek yok

Taktiksel yönden ise Zidane, Mbappé, Dembélé ve Michael Olise'yi kendi bölgelerinde sahaya sürme olasılığından, oyuncuların birden fazla bölgede görev alabilme kabiliyetinden yararlanarak, bahsetti; ancak 4 forvetle oynama fikriyle ilgili olarak şunları söyledi: "Abartıya gerek yok."

Zidane, Mbappé'nin savunmadaki performansını bir sorun olarak görmeyi de reddederek, bu konudaki tartışmayı "kısır" olarak niteledi ve takımın topu kaybettiğinde tüm oyuncuların onu geri kazanmak için çaba göstermesi gerektiğini açıkladı.

Zidane sözlerini, Fransız taraftarların millî takımlarını kazanırken ve galibiyetlerini sürdürürken görmek istediğini vurgulayarak tamamladı; takım ise Fransız teknik adamın önderliğinde yeni bir dönemin başlangıcına hazırlanıyor.