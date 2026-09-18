Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevinin başında erken bir darbe aldı. "Horozlar"ın saflarında güvenlik ve lojistikten sorumlu olan Mohamed Sanhaji, hakkında yürütülen ve Clairefontaine tesisinde bulunmasını ya da teknik ekip ve oyuncularla iletişim kurmasını engelleyen adli süreçler nedeniyle yeni teknik direktör yönetimindeki ilk kamptan uzak kalacak.

"L'Équipe" gazetesinin haberine göre, 2004 yılından bu yana Fransa Milli Takımı'yla güvenlik alanında çalışan Sanhaji, yolsuzluk, nüfuz suistimali, kamu parasının zimmete geçirilmesi ve dolandırıcılıkla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldı ve bunun üzerine sıkı bir adli kontrole tabi tutuldu.

Dava, 2022 Dünya Kupası'nın ardından başlayan bir olaya dayanıyor. Olayın arka planında, Kylian Mbappé'nin Fransa Milli Takımı güvenlik yetkililerine yaptığı bir bağış bulunuyor; daha sonra yürütülen soruşturmalar, bu bağışla bağlantılı usulsüzlükleri ortaya çıkardı.

Sanhaji, bu dava kapsamında daha önce idari işlemlere tabi tutulmuştu; mevcut adli soruşturmalar ise yeni gelişmeleri ortaya koydu.

Fransa Federasyonu, son aylarda geleceğini çevreleyen tartışmalara rağmen, Fransız teknik direktörün milli takım içindeki görevinin sürmesinde ısrar etmesinin ardından Sanhaji'yi Zidane'ın seçtiği yeni kadroda tutmuştu.

Yeni adli kısıtlamalar uyarınca Sanhaji, Fransa Milli Takımı'nın ilk toplanmasına katılamayacak ya da teknik ekip üyeleri ve oyuncularla iletişim kuramayacak; böylece yirmi yılı aşkın süredir milli takımla özdeşleşmiş bir isim yer almamış olacak.

Sanhaji'nin avukatı ise hakkında alınan tedbirlerin haksız olduğunu ve doğrudan onu hedef aldığını belirterek, üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması amacıyla adli kararlara itiraz edeceğini açıkladı.

Böylece Zidane, görevine resmen başlamak için teknik ve idari ekibini oluşturmaya çalıştığı bir dönemde, takım çevresindeki en yakın isimlerden birinin yokluğunda Fransa Milli Takımı'yla ilk kampına giriyor.