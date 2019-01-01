Zenit, Rubin Kazan'dan Sardar Azmoun'u renklerine bağladı

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit, İranlı golcü Sardar Azmoun'u Rubin Kazan'dan kadrosuna kattı.

Rusya'da transfer dönemi devam ederken Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit, gol yollarını güçlendirdi.

Hücum bölgesindeki problemi çözmek için bir süredir forvet arayışı içinde olan Zenit, Rubin Kazan'ın 24 yaşındaki İranlı golcüsü Sardar Azmoun'u renklerine bağladı.

Azmoun ile 3,5 yıllık kontrat yapan Zenit, oyuncunun transferi için Rubin Kazan'a 12 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeyecek.

İran Milli Takımı için de ter döken ve ülkesi adına çıktığı 43 maçta 27 gol kaydeden golcü futbolcu, bu sezon Rusya Ligi'nde 14 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Zenit daha önce Shakhtar Donetsk'ten Yaroslav Rakytskyi ile Boca Juniors'tan Wilmar Barrios'u renklerine bağladı. Rus ekibi ara transfer döneminde 37 milyon euro'luk harcama yaparken Leandro Paredes'in PSG'ye transferinden 45 milyon euro kazandı.