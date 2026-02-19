Zenit, Orkun Kökçü'yü istedi: Beşiktaş kararını verdi

Beşiktaş’ın orta sahadaki kilit isimlerinden Orkun Kökçü için transfer piyasasında hareketlilik yaşanıyor.

Siyah-beyazlı kulübün milli oyuncu için gelen tekliflere rağmen net bir tutum sergilediği öğrenildi.

Performans yükseldi, ilgi arttı

Sezon başında Benfica’dan yüksek bir bonservisle transfer edilen orta saha, ilk haftalarda eleştirilerin odağında yer alsa da son dönemdeki form grafiğiyle takımın en istikrarlı isimlerinden biri haline geldi.

Orta sahadaki etkili oyunu, Avrupa’dan kulüplerin radarına girmesini sağladı.

Zenit’ten iki ayrı hamle

Fanatik’te yer alan bilgilere göre Rus temsilcisi Zenit, ara transfer döneminde Beşiktaş’ın kapısını çalarak resmi girişimde bulundu. Yönetim, ocak ayında yapılan ilk teklifi beklentilerin altında bularak geri çevirdi.

Zenit’in daha sonra sezon sonu için yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde yeni bir öneri sunduğu ancak bu teklifin de kabul edilmediği ifade edildi.

Yönetimin net mesajı

Beşiktaş cephesinde Orkun Kökçü’nün takımın uzun vadeli planlarının merkezinde yer aldığı ve ancak çok yüksek bir teklif gelmesi halinde transfer ihtimalinin masaya yatırılacağı belirtiliyor.

25 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon ligde çıktığı maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle skor katkısı verirken, oyun kurulumundaki rolüyle de teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına girmiş durumda.

Beşiktaş yönetiminin kararlı tavrı, yaz transfer döneminde yıldız oyuncunun geleceğini şimdiden merak konusu haline getirdi.