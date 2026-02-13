Zeki Çelik yeni takımına bonservissiz gidecek

İtalya’da kariyerinin kritik yazlarından birine hazırlanan Zeki Çelik’in geleceği netleşmeye başlıyor.

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan milli sağ bekin, Serie A’da kalmaya çok yakın olduğu konuşuluyor.

Tuttosport'un son iddialarına göre deneyimli futbolcu, yeni sezonda bir başka dev kulübün yolunu tutabilir.

Bonservissiz Fırsat Transferi

Sözleşmesinin bitimine aylar kala Zeki Çelik’in durumunu yakından takip eden kulüplerin başında Inter geliyor.

Haberlere göre Milano temsilcisi, tecrübeli oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma ihtimalini ciddi şekilde değerlendiriyor.

Roma’nın henüz sözleşme yenileme görüşmelerine başlamaması, transfer ihtimalini daha da güçlendiren bir unsur olarak öne çıkıyor.

Kariyerinde Yeni Bir Dönem Kapıda

Türkiye’de İstanbulspor formasıyla dikkat çektikten sonra Avrupa’ya adım atan Zeki Çelik, Fransız ekibi Lille ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşamış, ardından 2022’de Roma’ya transfer olarak kariyerinde önemli bir sıçrama yapmıştı.

28 yaşındaki oyuncunun şimdi ise İtalya’da yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı yorumları yapılıyor.

Inter’de Türk Bağlantısı

Milli futbolcunun Inter’e olası transferinde takımda forma giyen Hakan Çalhanoğlu faktörünün de etkili olabileceği konuşuluyor.

Kulüp içindeki Türk oyuncu varlığının adaptasyon sürecini kolaylaştırabileceği ve transferin cazibesini artırdığı belirtiliyor.

Sezon Performansı

Zeki Çelik bu sezon Roma formasıyla 30 karşılaşmada görev alarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Toplam 2 bin 396 dakika sahada kalan milli oyuncu, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak takımına hücum anlamında da destek verdi.

Sözleşme sürecinin henüz netlik kazanmaması, yaz transfer döneminde Zeki Çelik’i Serie A’nın en çok konuşulan serbest oyuncularından biri haline getirebilir. Önümüzdeki haftalarda Roma’nın atacağı adımlar ve Inter’in resmi girişimi, milli futbolcunun kariyer yolculuğunda belirleyici olacak.