Zanka: Burası Türkiye'nin en büyük kulübü

Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Zanka, yeni takımıyla olan hedeflerini anlattı.

Uzun süredir stoper bölgesine transfer yapmak isteyen , Mathias Jorgensen transferinde mutlu sona ulaştı.

Danimarkalı stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı lacivertliler, Zanka lakaplı yeni transfer ile kulüp televizyonundan bir röportaj yaptı.

FB TV'ye konuşan Zanka, transferden dolayı yaşadığı mutluluğu "Harika hissediyorum. Bu anı uzun süredir bekliyordum. Transfer gerçekleştiği için çok mutluyum. Nihayet yeni evimdeyim" ifadeleriyle açıkladı.

Sarı lacivertli formayla hedeflerinden bahseden Danimarkalı oyuncu, "Hedefim kazanmak ve olabildiğince başarı elde etmek. Şampiyon olmak istiyorum" cümlelerini kullandı.

"Fenerbahçe hakkında bilgim vardı" diyen Zanka, "Dünyanın her yerinde taraftarı var. Bu yüzden buraya gelmek benim için çok önemliydi" ifadeleriyle yaptığı tercihin sebeplerine dikkat çekti.

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Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Zanka, "Burası 'nin en büyük kulübü. Her zaman zirvede olmamız lazım. Sezon sonunda da orada olacağız" cümleleriyle sözlerini tamamladı.

29 yaşındaki stoper, son olarak İngiltere'nin ekibinde forma giyiyordu.