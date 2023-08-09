Chelsea'den ayrılarak Inter'e imza atması beklenen Lukaku'nun Juventus'la görüştüğü ortaya çıkınca her şey değişti.

NE OLDU? Chelsea'nin forveti Lukaku'nun geçen sezon kiralık olarak oynadığı Inter Milan ile yeni bir sözleşme imzalaması beklenirken Belçikalı oyuncunun Juventus'la yaptığı görüşme ortaya çıkınca tüm planlar bozulmuştu.

transfer ilgilendiğini açıklaması nedeniyle bu yazın başlarında çöktüğü bildirildi.

Şimdi, Inter'in efsanevi eski orta saha oyuncusu Zanetti, daha önce kulübü sevdiğini ve "dünyanın en iyi taraftarlarına" sahip olduklarını söyleyen 30 yaşındaki forvete davranışlarından dolayı laf attı.

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NE SÖYLEDİLER: Inter şefi La Gazzetta dello Sport'a şunları söyledi: "Inter'in onun için yaptıkları göz önüne alındığında, onun bir profesyonel ve bir adam olarak farklı davranmasını bekliyorduk.

"İstediği yere gitme hakkı elbette var, ama bunu bize önceden söyleyebilirdi. Kimse kulüpten daha büyük değildir ve bir takım kurarken soyunma odasına kimi getireceğinizi her zaman düşünmeniz gerekir."

BÜYÜK RESİM: Lukaku muhtemelen bu yaz Stamford Bridge'den ayrılacak, ancak geleceği şu anda belirsiz görünüyor. Chelsea ile sözleşmesi 2027'de sona erecek olan Belçikalı forveti, kulüpten gelen telefonlara cevap vermediği için Serie A takımındaki itibarını zedelemiş olabilir.

Aynı zamanda, potansiyel bir değişiklik için Juventus ile görüşmeleri başlattı ve bu davranışları; Inter tarafından hoş karşılanmadı.

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SIRADA NE VAR? Lukaku ve Chelsea, bu yazın başında A takım kadrosuyla bağlantı kurmayacağı konusunda anlaştılar ve kulüp, onun takımdan ayrılması konusunda onay verdi.

Maviler, 13 Ağustos Pazar günü Liverpool'a karşı sezona başlarken Inter ise 12 Ağustos Cumartesi günü Monza'nın karşısına çıkacak.