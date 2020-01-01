Zamorano: Vidal gelecek sezon Inter forması giyebilir

Şilili eski futbolcu Ivan Zamorano, vatandaşı Arturo Vidal'in yeni sezonda Inter'de forma giyeceğini söyledi.

devre arası transfer döneminde forması giyen Arturo Vidal için girişimde bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Bir dönem Inter forması giyen eski futbolcu Ivan Zamorano, Vidal’in gelecek sezon Alexis Sanchez ile birlikte Inter’de oynayacağını açıkladı.

Elbette bunun gerçekleşebilmesi için Inter’in aynı zamanda Sanchez’in bonservisini de alması gerekiyor.

Daha fazla takım

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zamorano, “Sanchez’in ’la sözleşmesi var ancak nerede mutluysa orada oynamalı. Bence Inter’de kalmalı. Kalırsa kendisi gibi başka bir Şilili (Vidal) oynama şansı bulacak” diye konuştu.

İki futbolcunun yeni sezonda Inter’de buluşma ihtimallerinin yüksek olduğunu söyleyen Zamorano, “Bu konuda iyimserim diyelim. Ama bu tahminden ibaret değil. Bilgi de aldım” ifadelerini kullandı.

Inter yöneticisi Beppe Marotta daha önce Vidal ile ilgilendiklerini duyurmuştu.