Zaman krizi Martinelli'nin Hilal ile ilk çıkışını gölgeledi

İngiliz ekibi Arsenal'in kanat oyuncusu Brezilyalı Gabriel Martinelli'nin, Roshn Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen ve salı akşamı Kingdom Arena'da oynanması planlanan Ahli karşısındaki klasikoda Hilal formasıyla ilk kez sahaya çıkamayacağı kesinleşti.

Suudi Arabistan'da yayımlanan " Arriyadiyah " gazetesine göre, oyuncu ve İngiliz kulübüyle transferin tüm ayrıntıları üzerinde anlaşma sağlanıp bitirilmiş olmasına rağmen, Hilal yönetiminin maçtan önce Martinelli'nin resmi tescil işlemlerini tamamlaması için önündeki zamanın kısıtlı olması nedeniyle oyuncu, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin planlarının dışında kaldı.

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Hilal, Brezilyalı kanat oyuncusunun bu yaz transfer döneminde "lider"in kadrosuna katılması konusunda Arsenal ve Martinelli ile anlaşmasını, kulübün gerçekleştirdiği en dikkat çekici transferlerden birinde tamamlamıştı; ancak zaman faktörü, oyuncunun beklenen klasikoda hizmetlerinden yararlanılmasını engelledi.

Martinelli'nin önümüzdeki iki gün içinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gelmesi bekleniyor. Oyuncunun transferine ilişkin nihai işlemlerin tamamlanması amacıyla sağlık kontrolünden geçmesi, ardından da önümüzdeki maçlarda teknik direktör Inzaghi için resmi olarak kadroya dahil edilmesi öngörülüyor.

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Brezilyalı kanat oyuncusu, Ocak 2019'da Brezilyalı Ituano'dan Londra kulübüne katıldıktan sonra Arsenal'de büyük bir tecrübeye sahip; hızı, nüfuz etme ve kanattan içeriye doğru hareket edebilme yeteneği sayesinde giderek kendini temel hücum seçenekleri arasına yerleştirmeyi başardı.

Martinelli'nin Arsenal ile sözleşmesi 2027 yazına kadar uzanıyor; ancak Hilal, mevcut transfer döneminde bu transferi kendi lehine tamamlamayı başardı. Oyuncu, kulübün yaz boyunca anlaştığı isimlerin yanında güçlü bir hücum katkısı sağlaması yönündeki büyük umutlar arasında, Roshn Ligi'nde kariyerinde yeni bir döneme başlayacak.

Hilal taraftarı, Martinelli'yi ilk kez Ahli karşısında izlemeyi bekliyor olsa da zamanın kısıtlı olması bu beklentilere geçici olarak son verdi ve beklenen ilk çıkış, sağlık kontrolü ile resmi tescilin tamamlanmasının ardından daha sonraki bir maça ertelendi. "Lider"in taraftarı ise en yakın fırsatta en yeni hücum silahını sahada izlemeye hazırlanıyor.