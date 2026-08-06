Mısır ekibi Zamalek, brezilyalı kanat oyuncusu Juan Pezzuela'ya karşı ateş açtı. Bu gelişme, oyuncunun yeni 2026-2027 futbol sezonu öncesinde A takımın antrenmanlarına dönmeyi reddetmesi nedeniyle son dönemde patlak veren kriz nedeniyle yaşandı.

Pezzuela perşembe günü kişisel Instagram hesabından bir açıklama yayımlamış ve bu açıklamada, daha önce kendisine bu yönde bir söz verildiği gerekçesiyle mevcut yaz transfer döneminde kulüpten ayrılmak istediğini duyurmuştu.

Zamalek, oyuncusunun açıklamasına başka bir açıklamayla yanıt verdi. Kulüp bu açıklamada, oyuncunun devam eden yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasını reddettiğini duyurdu ve antrenmanlardan uzak durmaya devam etmesi halinde kendisine yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kaptan Hüseyin Lebib başkanlığındaki Zamalek Kulübü yönetim kurulu, A futbol takımı oyuncusu brezilyalı Juan Pezzuela'nın mevcut yaz transfer döneminde satışına yönelik herhangi bir teklife kapıyı kapattığını duyurur."

Açıklamada şu ifadeler eklendi: "Yönetim kurulu, kulübün tavrını netleştirdiğini ve oyuncuya ulaşan herhangi bir teklifi görüşmeyeceğini vurgular. Zamalek, gerek Pezzuela gerek başkası olsun, satış yapmaya zorlanamaz; özellikle de oyuncu antrenmanlardan uzak duruyorsa."

Şöyle devam edildi: "Yönetim kurulu, oyuncunun açıklamasında kulübün kendisine sezon sonunda ayrılma sözü verdiğine dair ifadeler bulunduğunu vurgular; ancak bu, ne kulüp başkanı ne de yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından kesinlikle gerçekleşmemiştir. Oyuncunun, bu sözü kendisine kimin verdiğini belirtmesi gerekirdi."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Zamalek'in haklarını güvence altına almak amacıyla, Zamalek yönetim kurulu, kulüple önümüzdeki 3 sezonluk resmi bir sözleşmesi bulunması nedeniyle oyuncuya derhal Kahire'ye dönmesi ve takım antrenmanlarına düzenli olarak katılması gerektiğini bildirmiştir."

Açıklama şöyle tamamlandı: "Yönetim kurulu ayrıca, kulübün oyuncuya iç yönetmeliklerin uygulanması da dahil olmak üzere sözleşme ve düzenleyici yönetmelikler uyarınca öngörülen tüm işlemleri yürüttüğünü ve kulübün tüm haklarını saklı tuttuğunu teyit eder."

Hatırlatmak gerekirse, brezilyalı kanat oyuncusu geçtiğimiz yaz transfer döneminde Ukrayna ekibi Oleksandriya'dan gelerek Zamalek'e katılmış ve takımın 4 yıllık aradan sonra Mısır Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına katkı sağlamıştı.