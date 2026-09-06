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Real Sociedad v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Zalzuli, Avrupa'daki ilk maçı öncesinde belirsizliğini sürdürüyor

Lille - Real Betis
Lille
Real Betis
Şampiyonlar Ligi
A. Ezzalzouli
Fransa
İspanya
Fas

Yeni bir eksik

Faslı milli oyuncu Abdessamad Ezzalzouli, Avrupa yolculuğunun başlamasından önce yeni bir darbe aldı. İspanyol ekibi Real Betis'in teknik direktörü Şilili Manuel Pellegrini, Fransız takımı Lille ile Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmaya hazırlanan kadroda ona yer vermeme kararı aldı.

Pellegrini bugün pazar günü, önümüzdeki salı akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk hafta müsabakaları kapsamında Lille ile oynanacak maça çıkacak Real Betis kadrosunu açıkladı.

Kadroda Abdessamad Ezzalzouli'nin adı yer almadı; oyuncu maç için çağrılan gruba dahil olamazken, listede Isco, Giovani Lo Celso, Antony ve Dani Ceballos gibi takımın önde gelen yıldızlarından bir kısmı bulundu.

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Ezzalzouli'nin beklenen Avrupa karşılaşmasındaki yokluğu, İspanya Ligi'nin son haftasında Real Madrid'e karşı oynanan Real Betis maçında da bir viral enfeksiyon nedeniyle forma giyememesinin ardından geldi.

Şampiyonlar Ligi
Lille crest
Lille
LIL
Real Betis crest
Real Betis
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Faslı oyuncu, fiziksel sorunlarını atlatmasının ardından kısa süre önce sahalara dönmüş ve geçtiğimiz hafta Real Betis'in Levante ile oynadığı karşılaşmada birkaç dakika süre almıştı. Ancak takımla tekrar bir arada olmasını engelleyen viral enfeksiyon nedeniyle sıkıntıları yeniden nüksetti.

Ezzalzouli, özellikle Real Betis'in Avrupa mücadelesine adım atmasıyla birlikte önümüzdeki maçlarda Pellegrini'nin hesaplarına geri dönebilmek için bu krizi hızla atlatmayı ve hazır hale gelmeyi umuyor.

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