West Ham'ın yıldızı Tomas Soucek, iki Londra ekibi arasında bu hafta sonu oynanacak beklenen derbi öncesinde bir Millwall taraftarından şiddet içeren bir tehdit aldı.

West Ham, önümüzdeki cumartesi günü Championship'te The Den stadına gidecek; iki takım 14 yıl aradan sonra ilk kez, İngiliz futbolunun en çetin rekabetlerinden biri olarak kabul edilen bir maçta karşı karşıya gelecek.

Çekli milli oyuncu 31 yaşındaki Soucek, ayak bileğinde bir sakatlık yaşıyor ve bu sezon West Ham ile forma giymedi; ancak teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun takımını tribünlerden destekledi.

Bununla birlikte, İngiliz "Daily Mail" gazetesinin belirttiğine göre orta saha oyuncusu, bir Millwall taraftarı tarafından umumi bir yerde yaşanan kısa bir karşılaşma sırasında "The Den" stadından uzak durması yönünde uyarıldı.

Sosyal medyada dolaşan bir video kaydında, Soucek şu sözlerle uyarıldı: "Seni önümüzdeki cumartesi The Den'de görürsem, o lanet suratını keserim, seni alçak."

Millwall ile West Ham arasında geçmişte oynanan maçlar, iki takımın taraftarlarının oyuncuları hedef alan ırkçı eylemleriyle gölgelenmiş; iki takım Ağustos 2009'da Lig Kupası'nda karşılaştığında ise 44 yaşındaki bir taraftar göğsünden bıçaklanmıştı.

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