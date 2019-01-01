Yuto Nagatomo, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
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AA
Galatasaray’a Fenerbahçe derbisi öncesi Yuto Nagatomo’dan güzel haber geldi.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından yoksun kalan Japon futbolcu, Fenerbahçe derbisine yetişecek.
Dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan Nagatomo’nun derbiye kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.
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Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı son lig maçında sol bekte Martin Linnes görev yapmış, Norveçli oyuncunun performansı beğeni kazanmıştı.
Nagatomo bu sezon Galatasaray formasıyla 20 resmi maça çıkıp 4 asist yaparak takımına katkı verdi.