Yusuf Yazıcı'dan transfer açıklaması: "Eğer ayrılmak istersem..."

Trabzonspor'un genç yıldızı, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı, şu an tek düşüncesinin bordo-mavili takımın başarısı olduğunu ancak bir gün Avrupa'ya transfer olursa tüm taraftarlardan helallik alarak ayrılmak istediğini söyledi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda sözlerine Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak başlayan Yusuf Yazıcı, transfer haberleriyle ilgili gelen soru üzerine, "Avrupa'ya transfer olmak istersem önce bütün taraftarlarımızdan helallik alıp, bu formanın hakkını vererek buradan ayrılmak istiyorum. Her Türk gencinin hayali Avrupa'da futbol oynamak, benim de hayalim Avrupa'da futbol oynamak. Şartlar oluşursa Trabzonspor şehrini en iyi şekilde Avrupa'da temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Buradan ayrılırsam en doğru kulüplerde oynamak istiyorum." diyen Yusuf, "Trabzonspor'un başarılarına odaklanmış durumdayım. İkinci yarıda hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Avrupa'yı şu an o kadar düşünmüyorum. Bir gün transfer olursam oynayacağım takımların da çok iyi olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Onazi'nin sakatlığında orta sahada elinden geleni yapmaya çalıştığını aktaran Yusuf, takımda nerede ihtiyaç varsa orada oynamaya hazır olduğunu belirtti.

Altyapıdan 19 oyuncunun kampta bulunmasına dikkati çeken Yusuf, şunları kaydetti: "Genç arkadaşlarımız adına hem Trabzonspor yönetimine hem de Ünal hocaya teşekkür etmek istiyorum. Genç arkadaşlarım adına çok mutluyum. Ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar, inanıyorum ki Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet edecekler. Çok gayretliler. Genç arkadaşlara örnek olmaya çalışıyoruz, bir rol modeliz. Bilgi güçtür ve kendimiz geliştirmemiz, sınır koymamamız gerekiyor. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum."

"Trabzonspor bir kulüpten daha fazlası"

Futbolun sadece fiziksel bir iş olmadığına vurgu yapan Yusuf, "İşin içine girdiğinizde futbolun zihinsel olarak daha ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Çünkü baskıyı kaldırmak zorundasınız. Psikolojik olarak destek alıyorum. Hayallerim ve hedeflerim var, bu doğrultuda kendimi geliştirip en iyi seviyeye çıkmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Trabzonspor Kulübü bir kulüpten daha da fazlası." sözlerini kullanan Yusuf, "Restoranda, mahallede, otobüste tüm insanlar Trabzonspor'u yaşar. Böyle bir kulüpte kaptanlık yapmak çok mutluluk ve gurur verici. Bu sorumluluğu verenlere teşekkür etmek istiyorum. Daha ağır başlı bir Yusuf Yazıcı, sorumluluklarının farkında olan bir Yusuf Yazıcı göreceksiniz." açıklamasını yaptı.

Genç futbolcu, Olcay Şahan'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili ise "Yönetimin verdiği kararlara saygı duymamız gerekiyor. Olcay abi geldiğinden beri hem bana hem de genç arkadaşlarımıza çok iyi örnek oldu. Her anlamda bize yardımcı oldu. Ben de bazı şeyleri Olcay abiden öğrendim. İnşallah hakkında hayırlısı olur. Ben de onu çok seviyorum." ifadelerini kullandı.