Yusuf Yazıcı: Zeki Çelik'i Atalanta istiyor

Yusuf Yazıcı, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunurken, Lille'deki takım arkadaşı Zeki Çelik'in geleceği hakkında da konuştu.

ekiplerinden 'de forma giyen Yusuf Yazıcı, TRT Spor' a konuştu.

Lille'de bir üst seviyeye çıkmak istediğini söyleyen Yusuf, "Tam kendimi buldum, 'ya adapte oldum derken sakatlık geçirdim. Şu an gayet iyi hissediyorum ve kendimi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorum" dedi.

Burak Yılmaz'ın 35 yaşında Lille'e transferinin genç futbolcular için çok önemli olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki futbolcu, "Zeki Çelik'in durumu iyi, hafif bir sakatlığı vardı. Burak buraya gelerek kendisini kanıtladı. Ülkemizi Avrupa'da temsil etmek bizim için çok önemli. Avrupa'da ne kadar temsil edersek ülkemizi, alttan gelen futbolculara ilham oluruz. Çalışmanın yaşı yok. Burak, 35 yaşında geldi buraya" ifadelerini kullandı.

Millî Takım açısından 'nin ertelenmesinin iyi olduğunu ifade eden yetenekli oyuncu, "Millî Takım'daki sakat oyuncular için pandemi süreci avantajlı geçti. Sakatlar iyileşti, şampiyonanın gelecek sene olması çok da iyi olacak Millî Takım açısından" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Zeki ile ilgilenen takımların olduğunu açıklayan Yusuf, "Benim hedefim tabii ki herkes gibi Lille'den daha büyük takımlara gitmek. Zeki zaten bu sene veya seneye gidebilir başka bir takıma. İngiltere'den ve İtalya'dan Zeki'yi isteyen kulüpler var. İtalya'dan isteyen kulüp . Benim için ise güzel bir yıl olacağına inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.