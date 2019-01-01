Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a veda etti

Bordo mavili ekibin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, takımdan ayrılma kararı aldığını açıkladı.

'e transfer olması beklenen Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 'dan ayrıldığını duyurdu.

Genç futbolcu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli Trabzonspor taraftarları; malumunuz olduğu üzere bir süredir transferimle ilgili haberleri takip ediyorsunuz. Ancak bugün itibarıyla bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Sürecin başından bugüne kadar kulübümüz, şartlarının iyileştirilmesi başta olmak üzere bir çok konuda kalmam için her türlü fedakarlığı yaptı. Gerek Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, gerekse yönetim kurulundaki değerli ağabeylerim Trabzonspor'da oynamam gerektiğini defaatle bana ilettiler ancak ben, Trabzon'umu, Trabzonsporumu ve ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek adına ayağıma gelen bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Tribünlerinde sevindiğim, alt yapısında yetiştiğim A Takımında kaptanlık bandını taktığım ve bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonsporumdan ayrılma konusundaki kararımı vermiş bulunmaktayım."

ekiplerinden Lille, uzun süredir Yusuf'u kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyordu. Başkan Ahmet Ağaoğlu da gelen teklifleri doğruluyordu. Geçtiğimiz günlerde Foot Mercato, bordo mavili yönetimin Lille'in Yusuf Yazıcı için yaptığı 19 milyon euro'luk teklifi kabul ettiğini öne sürmüştü. Oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.​

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22 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor kariyeri boyunca 100 maça çıkarken, 22 gol, 21 asistlik performans sergiledi.