Yusuf Yazıcı: "Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum"

Lille transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'in 'dan 16.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, transferinden ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Takımımla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Transfer süreci uzun ve karmaşıktı. Başkan, antrenör ve Luis Campos'a bana olan güvenlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

22 yaşındaki oyuncu Trabzonspor'un kendisi için her zaman ayrı bir yerde olacağını da belirtirken, "8 yaşımdan beri Trabzonspor'dayım. Ben bu kulübün taraftarıyım. Bütün ailem orada. Bu nedenle yeni bir forma giymek de benim için çok özel." dedi.

Yusuf, takımdaki görevinin ne olacağı yönündeki bir soruya ise şöyle yanıt verdi: "10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum. Gol atmayı, asist yapmayı severim. Ama kanatlarda da oynayabiliyorum. Teknik direktörümüz hangi pozisyonu uygun görürse orada oynarım." diye konuştu.

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"Lille maçında top toplayıcıydım"

Yıldız futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'ndeki Trabzonspor - Lille maçı sırasında ne yapıyordun?" şeklindeki soruya ise şöyle yanıt verdi: "Buraya gelmeden önce Lille'i zaten biliyordum. Birkaç yıl önce Trabzonspor'a karşı da oynadılar. O gün top toplayıcıydım. Lille'in genç oyunculara çok önem verdiğinin de farkındayım."

Yusuf, transfer sürecinde Lille forması giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'ten de bilgi aldığını sözlerine ekledi.