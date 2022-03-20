Yusuf Yazıcı, Rusya'yı sallamaya devam ediyor: Hat-trick yaparak Rubin Kazan maçının oyuncusu seçildi

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Ocak transfer döneminde Fransız ekibi Lille'den Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer oldu.

CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'yı 6 aylığına kiralarken satun alma opsiyonu da Rus ekbinde bulunuyor.

Yusuf Yazıcı'nın Moskova'daki performansı ise CSKA'nın bu opsiyonu kullanmasını düşündürtebilir.

Milli yıldız son olarak Rubin Kazan karşısında gösterdiği etkili oyunla Rusya'ya damga vurdu.

Yusuf Yazıcı ne başardı?

CSKA Moskova'nın Rusya Premier Ligi'nin 22. haftasında Rubin Kazan'ı ağırladığı karşılaşmada Yusuf Yazıcı, yaptığı hat-trick ile maçın oyuncusu seçildi.

İlk olarak sahneye 5. dakikada çıkan Yazıcı, takımının beşinci kendisinin ikinci golünü ise 67. dakikada kaydetti.

Maçın kapanışını 86. dakikada attığı gol ile yapan Yusuf Yazıcı, kendisi adına üçlemeyi tamamladı ve takımının 6-1 galip gelmesinde önemli bir rol oynadı.

Devre arasında Lille'den CSKA'ya kiralanan milli futbolcu, Rubin Kazan'a attığı gollerle Rus ekibinde çıktığı 5 maçta 6 gol 2 asiste ulaşmış oldu.

Yusuf Yazıcı'nın kariyeri

Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı ilk olarak 2015 yılında bordo mavili formayı giydi. Burada sezonlar geçtikçe performansını artıran 24 yaşındaki yıldız, 2018-2019 sezonunda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti.

Dönemin Lille sportif direktörü Luis Campos tarafından tarafından 16.5 milyon Euro rekor bedelle transfer edildi. İlk sezonunda geçirdiği sakatlıklar ve formsuzluk nedeniyle istediği şansı bulamayan Yusuf Yazıcı, ikinci sezonunda özellikle Avrupa Ligi'nde attığı gollerle dikkat çekti.

Galtier'in ayrılmasından sonra Lille'de pek fazla şans bulamayan milli futbolcu, takımdan ayrlma kararı aldı ve CSKA Moskova'ya transfer oldu. Ay yıldızlı forma ile 38 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 2 gol attı.

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