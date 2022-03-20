Sahte aşı kartı kullanan Werder Bremen'in eski teknik direktörü Anfang, özür diledi

Werder Bremen'in eski teknik direktörü Markus Anfang, sahte Covid-19 aşı kartı kullandığı için özür diledi ve açıklama yaptı.

Anfang, iddialar ilk olarak Kasım ayında ortaya çıktığında, Almanya'daki savcıların soruşturma başlatmasıyla durumun "stresinden" geri adım atma arzusunu öne sürerek Weserstadion'daki görevinden istifa etti.

Daha önce iddiaları reddeden 47 yaşındaki teknik direktör, iki ay sonra aşı belgelerinde sahtecilik yapmaktan suçlu bulunarak bir yıl futboldan men cezası aldı.

Ne söylendi?

Anfang, Cumartesi günü ZDF spor stüdyosunda yaptıklarından dolayı bir özür diledi. Bir spor profesyoneli olarak rolünde başarısız olduğunu ve kendisine yakın olanlara çok fazla gereksiz acı çektirdiğini itiraf etti.

"Rol model olarak rolümü hiçbir şekilde yerine getiremedim. Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattım, onlara yalan söyledim. Aileme çok zarar verdim” dedi.

"Birçok insanın kızgın ve hayal kırıklığına uğramasını anlayabiliyorum. Saati geri almayı ve bu hatayı geri almayı çok isterim."

Anfang neden sahte bir aşı kartı kullandı?

Anfang, aşı olmaktan kaçınma kararının kalp krizi geçiren babası Dieter ile aynı sağlık sorunlarından muzdarip olma korkusundan kaynaklandığını açıkladı.

Anfang, babasının kalp krizi geçirmesiyle ilgili olarak, "Hala aşıdan korkuyorum. Çok kötü bir kalp krizi geçirdi, hayattan çok ölüydü, dokuz kez diriltildi" dedi.

"Bunu ilk elden deneyimledim. Babamın hayata nasıl geri dönmek için savaştığını gördüm. Sonuç olarak sahip olduğum bu korku ile aşı olmam zor."

Alman teknik direktör aşı konusunda neden yalan söyleme ihtiyacı duyduğunu da sözlerine ekledi:

"Sonuçta benden açıklama istendiğinde bunlar yaptığımın mazereti değil. Sahte sağlık sertifikası kullandım.

"Aşı olmadım, yalan söyledim, doğruyu söylemedim. O an benim için sadece işte kalmak gerekiyordu. İşte o zaman bu hatayı yaptım. Gerçekten üzgünüm."

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