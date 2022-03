Topla oynamak ve gol atmak, bu kadar çok çocuğun ve gencin futbolu sevmesinin ana nedenleridir.

Yeni oyun biçimleri, sahadaki tüm çocuklara mümkün olduğunca sık topu ayaklarının altında tutma, oyunda aktif rol alma, gol atma ve böylece kişisel bir başarı duygusuna sahip olma fırsatı vermeyi amaçlamaktadır.

Almanya'da yapılan değişikliklerle birlikte küçük yaş gruplarının futbol eğitiminde bir dizi kural değişikliğine gidiliyor. Reform, uzun vadede futbolu ve kulüplerini taban düzeyinde güçlendirmeyi amaçlıyor.

Değişiklikler 6-7, 8-9, 10-11 yaş gruplarını kapsıyor. Almanya Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklamalara göre değişiklikler kabaca şu şekilde:

U6-7

İkiye iki veya üçe üç olarak oynanır (alan boyutu: 16 x 20 m ila 28 x 22 m). Her takımda en fazla iki yedek oyuncu bulunur. Oyun dört mini kale üzerinde oynanır, bu nedenle her takım iki kaleyi savunur. Kaleci yoktur. Her golün ardından her iki takım da otomatik olarak birer oyuncu değiştirir. Oyun bir tür turnuva şeklinde oynanır, her biri en fazla on dakikalık yedi tur tavsiye edilir. Büyük ölçüde dengeli oyunlar sağlar. Sonuç olarak çocuklar için daha az hayal kırıklığı amaçlanmaktadır.

U8-9

Üçe üç bir oyunla oynanır (saha boyutu: 26-28 x 20-22 m), alternatif olarak beşe beş de mümkündür (40 x 22-25 m). Üçe üç olması durumunda, kurallar U6-7'de olduğu gibi geçerlidir. Beşe beşte, oyun ya dört mini kaleye (kalecisiz, beş saha oyuncusu) ya da iki küçük kale ile (dört saha oyuncusu artı kaleci) oynanır. Tur başına önerilen oyun süresi on iki dakikadır. Hem üçe üç hem de beşe beşte, her turdan sonra kazanan takımlar bir adım ilerler ve kaybeden takımlar bir adım ilerler.

U10-11

Beşe beş veya yediye yedi şeklinde oynanır. Beşe karşı beş durumunda, düzenlemeler U6 kuralları geçerlidir. Dört takımlı bir turnuva formatı ve her biri 2 x 12 dakikalık oyun süreleri idealdir. Yalnızca iki takım varsa, önerilen resmi oyun süresi 4 x 15 dakikadır. Yedek oyuncular için, ikiye iki veya üçe üç için ikincil sahalar kurulabilir. Yedişer ikişerde oyun, bir topun dışarı atılmasından sonra ilk kez taç atışı ile devam eder. İkiye ikiye, üçe üçe ve beşe beşte oyun her zaman şut atarak veya top sürme ile yeniden başlatılır.

Karar nasıl ortaya çıktı?

Bu, 21 bölgesel federasyonun çok sayıda futbol bölgesi ve kulübüyle katıldığı iki yıllık bir pilot çalışmayla gerçekleşti. Kazanılan deneyimler güzel, çocuklardan alınan geri bildirimler çok olumlu. DFB Federal Gençlik, 2024/2025'ten itibaren DFB gençlik düzenlemelerine çocuk futbolundaki yeni oyun biçimlerini dahil etme önerisini resmi olarak onayladı.

Daha sonraki süreç nasıl?

2024 yazına kadar olan geçiş döneminde, eyalet birliklerinin U6-U11 yaş gruplarında yeni oyun biçimlerini kullanmaları öneriliyor, ancak bunu yapmak için resmi bir zorunluluk bulunmuyor. 2024/2025 sezonunun başlangıcında, yeni düzenlemeler Almanya genelinde bağlayıcı olacaktır.

Yeni yaklaşımın nedenleri nelerdir?

Yeni tasarım, ilgili yaş gruplarında futbolu daha çocuk dostu hale getiriyor. Gruplar ne kadar küçük olursa, bireysel oyuncuların sahip olduğu top temasları o kadar fazla olur. Özellikle düşük performans gösteren veya fiziksel olarak yetersiz çocuklar klasik yarışma formatlarında kaybolmuş, oyunun eğlencesini ve daha fazla gelişme şansını kaybetmişlerdir.

Yeni oyun biçimleri, çocuklara, genellikle topun başında olacakları ve bunu yaparken eğlenecekleri şekilde futbol oynamaları için daha iyi fırsatlar sunmayı amaçlamaktadır. Çocuk futbolunda, taktikler genellikle çok erken vurgulanır ve bu da futbolun temellerinin gelişimini etkiler. Birçok çalışma bunu göstermiştir. Değiştirilen oyun formları bu sorunu gidermeye yöneliktir.

En büyük avantajları nelerdir?

Her çocuk birlikte oynar ve topla hareket eder. Çocuklar yeteneklerine ve ilgi alanlarına uygun bir oyun oynarlar. Bu, oyunun eğlencesini arttırır. Değişen oyun biçimleri aynı zamanda oyuncuların bağımsızlığını da eğitiyor ve antrenörler tarafından verilen koçluğu ve velilerin etkisini en aza indiriyor.

Çocuklar kendi çözümlerini bulmayı öğrenirler. Yeni sistem, daha fazla oyunun kaybedilmesi ve kazanılması anlamına geliyor. Böylece çocuklar kazanma ve kaybetme ile nasıl başa çıkacaklarını daha iyi öğrenebilirler.

Sonuçlar ve sıralama ne olacak?

Sonuçlar kaydedilmez, ancak her bir oyun sayılır ve takımlar turnuva sırasında bir sonraki tura yükselir veya düşer. Bu açıdan elbette kazananlar ve kaybedenler vardır - çocuklar için de önemli bir deneyim. Ancak çok sayıda oyun nedeniyle, yeni oyun formlarındaki bireysel sonuçlar daha çabuk unutulur.

Kulüpler için organizasyonel zorluklar nelerdir?

Kulüplerin hedeflere ve ideal olarak bazı antrenörlere ihtiyacı var. Ebeveynler öğleden sonra oyunlara katılabilir. Özellikle alt yaş gruplarında sıklıkla spor sahasında yer almaktadırlar. Mini kaleler gerekirse koniler ve direkler ile değiştirilebilir.

Topun kıvrıldığı fileli mini goller kesinlikle daha güzeldir. Dernekler, kulüplere müsabakaların düzenlenmesinde ve aynı zamanda satın alma hedeflerinde mümkün olan en iyi desteği sağlamak için çaba göstermeye devam ediyor.

Burada da pilot aşamada değerli deneyimler kazanıldı. Mini hedefler ve gençlik çalışmaları için her euro kesinlikle kendi kulübünüzün gelişimi açısından iyi harcanmalıdır.