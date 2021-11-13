Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılıyor mu?

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de oynayan Yusuf Yazıcı’nın temsilcisi Adem Cebeci, Yusuf Yazıcı’nın transferi konusunda herhangi bir takımla görüşmediğini açıkladı.

Yusuf Yazıcı'ya birçok kulüpten teklif geldiğini ancak bu tekliflerin Lille tarafından reddedildiğini belirten Adem Cebeci, Lille'in Yusuf Yazıcı'yı gerçek değerini bulmadan satmak istemediğini de sözlerine ekledi.

Ne söylendi?

Adem Cebeci, Yusuf Yazıcı hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Yusuf Yazıcı’ya yapılan teklifleri Lille reddetti. Avrupa’dan Yusuf’a teklifler var ama Lille, değerini bulmadan Yusuf Yazıcı'yı bırakmak istemiyor.

"Sosyal medyadan Trabzonspor hakkında yaptığım bir beğeni, Yusuf'un Trabzonspor’a transfer olacağı şeklinde algılandı ancak şu an öyle bir durum söz konusu değil.

"Ben, Trabzonspor'la ilgili olan gönderiyi 3 ay önce veya 6 ay sonra da beğenebilirim. Bu konunun, Yusuf'un transferiyle hiçbir alakası yok.

"Yusuf Yazıcı için Trabzonspor’un transfer etme talebi olursa bu konuda yetkili taraf Lille’dir. Avrupa’dan da birçok kulüp Yusuf’un durumunu sordu ancak Lille, Yusuf'un transferine onay vermedi. Onlar, Yusuf’u bırakmıyor."

Lille başkanı Olivier Letang, Yusuf Yazıcı'yı çok beğeniyor

Yusuf Yazıcı'nın, Lille’in bir projesi olduğunu ifade eden Adem Cebeci sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Lille, Yusuf’tan verim aldıktan sonra gidişine izin verebilirler. Lille Başkanı Olivier Letang, Yusuf’un çok değerli bir oyuncu olduğunu ve en kısa zamanda bekledikleri seviyeye geleceğine inanıyor ve Yusuf'u çok beğeniyor.

"Şu anda Yusuf Yazıcı için şartlar bu şekilde ama tabii ki yarın ne olacağını hiç kimse bilemez. İlerleyen dönemde, şartlar değiştiğinde bu konuyu tekrar değerlendiririz. Yusuf Yazıcı, şu anda Lille'in futbolcusu ve o, burada kalmaya devam edecek."

Bu sezon Lille formasıyla 15 resmi müsabakada görev yapan Yusuf Yazıcı, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla beklentilerin uzağında görünüyor.

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