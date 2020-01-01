Yusuf Yazıcı: Ligin en iyi takımı Trabzonspor

Lille forması giyen 23 yaşındaki A Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Süper Lig'in en iyi takımı olarak eski takımı Trabzonspor'u gösterdi.

Sezon başında 17.5 milyon euro'ya 'dan ekibi 'e transfer olan A Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, eski takımından övgüyle söz ederken futboluna dair yorumlarını dile getirdi.

Sabah gazetesinden Taner Karaman'a verdiği röportajında Fransa'da kendini en çok fiziksel mücadelenin zorladığını söyleyen Yusuf Yazıcı, "Oyunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Taktiklere ve sisteme bağlı kalmanız gerekiyor. Bazen günlerce pozisyon çalışıyorsunuz. Yetenek bir avantaj ama takım halinde bir disiplin içinde hareket etmeyi öğretiyorlar" ifadelerini kullandı.

ve Fransa futbolu arasındaki farklara değinen Yazıcı, "Futbolun algılanışı ve yönetimi çok farklı. Fransızlar, 'Alltın jenerasyon' yetiştirmekte çok iyi. 90'ların sonunda dünya futbolunu domine ettiler. Şu anda da yine benzer etkiyi yapabilecek bir yapıları var. Fransa'ya gittiğimde ilk olarak onu hissetmiştim. Futbola bir endüstri olarak bakıyorlar ve işin bir matematiğinin olduğuna inanıyorlar. Bizde duygular çok daha fazla ön planda. Kırılma anlarında duygusal özelliklerimiz ön plana çıkıyor ve bize avantaj sağlıyor; ama uzun dönemde planlama konusunda sıkıntılar yaşayabiliyoruz" dedi.

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"Trabzonspor ligin en iyisi"

Başarının rekabetten doğduğunu söyleyen 23 yaşındaki oyuncu, yabancı oyuncu kuralında bir kriter olması gerektiğini belirtti:

"Sadece yabancı sayısını doldurmak için transferler yapılmasın. Öyle yabancılar gelsin ki gençlerimiz bir şeyler öğrensin, rekabete girsin, kendini geliştirsin. Bu serbestliği sağlarken de altyapı sisteminin iyi organize edilmesi, altyapıdan yetişecek Türk oyuncular için düzenlemelerin yapılması gerekir. Kriterleri belirlenmiş serbestliktir benim düşüncem."

Altyapısından yetiştiği eski takımı Trabzonspor'un şu anda ligin en iyi futbol oynayan ve en pozitif takımı olduğunu belirten başarılı futbolcu, bordo mavili ekipte 97 numaranın emekli edilmesi üzerine şu yorumları yaptı:

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"Tek kelime ile gurur verdi. Bu şehrin futbol tarihi efsane isimlerle dolu. Ben o efsaneleri izleyerek, onların başarılarını dinleyerek büyüdüm. O isimlerin var ettiği bir camia tarafından böylesi güzel bir şekilde onurlandırılmak insanı gururlandırıyor."

A Milli Takım'ın çok genç ve potansiyelli bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Yazıcı, "Son birkaç ay içinde benim de olduğum şanssız sakatlıklar yaşadık. Turnuvanın bir yıl ertelenmesi bu sakatlıkların geçmesi açısından da çok avantajlı oldu. Bizim potansiyelimizin de heyecanımızın da çok yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.