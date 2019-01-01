Yusuf Yazıcı için son teklif 17 milyon euro

Trabzonspor'un milli yıldızı Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmakta kararlı olan Lille, bordo mavililere yeni teklifini sundu.

'un 22 yaşındaki yıldızı Yusuf Yazıcı'nın Fransız ekibi 'e transferi konusunda hareketli saatler yaşanıyor.

TRT Spor'un haberine göre Fransız ekibi, Yusuf için yaptığı teklifi 17 milyon euro'ya çıkarırken genç yıldızın sonraki satışından yüzde 15 pay verilmesini de gündeme getirdi.

Lille yönetimi, takımdan ayrılması beklenen Edgar'ın bonservisinden elde edilecek gelirin de yüzde 50'sini bordo mavililere vermeyi teklif etti.

İki kulübün Yusuf Yazıcı transferi için görüşmeleri sürerken anlaşmanın yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

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Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda toplam 100 maça çıkan Yusuf, 22 gol ve 21 asist ile mücadele etti.