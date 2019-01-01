Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı için Lille'e forma alma şartı

Ahmet Ağaoğlu, Yusuf 'un transferi için 20 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 payın yanı sıra 2650 adet de forma almalarını talep etti.

'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'ya ve kulüplerinin ilgisi artarak sürüyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman, 22 yaşındaki oyuncuyla sürekli görüşerek motivasyonunu da artırmaya çalışıyor.

Yusuf’un en ciddi talibi Lille, geçtiğimiz günlerde anlaşamadığı Trabzonspor'a yeni bir teklif daha sunmaya hazırlanıyor.

Sabah Gazetesi’nden Yunus Emre Sel’in haberine göre Ahmet Ağaoğlu Lille'den 20 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay istedi.

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Başkan Ağaoğlu, Lille kulübü yetkililerine, "Bu transferin gerçekleşmesini istiyorsanız 2650 adet forma almalısınız" diye farklı bir talepte de bulundu.

Bir forma 200 liradan satılırken bu da ekstradan 530 bin TL anlamına geliyor.