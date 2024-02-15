2022 yılında Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den Trabzonspor'a kiralanan ancak bordo-mavili kulüpteki ikinci döneninde beklentileri karşılayamayan Yusuf Yazıcı'ya yeniden Süper Lig yolu göründü.
27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun yeniden Türkiye'ye döneceği iddia edildi.
İddialar neler?
Takvim gazetesinde yer alan habere göre Yusuf Yazıcı, sezon sonunda Beşiktaş'a imza atmayı planlıyor.
10 numaranın dışında forvette ve kanatlarda da görev yapabilen millî futbolcunun siyah-beyazlı kulüpte oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
Oyuncuyu transfer etmek istediği öğrenilen Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde temasa geçeceği ve şartları soracağı belirtildi.
Sözleşmesi sona eriyor
Trabzonspor'un eski yıldızının Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Yusuf Yazıcı'nın Fransa'dan ayrılma kararı aldığı bildirilirken, yıldız oyuncunun Türkiye'ye dönmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.