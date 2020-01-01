Yusuf Şimşek üç gün içinde önce istifa etti, sonra kovuldu!

Balıkesirspor’da üç gün önce istifa eden ancak sonra sezon sonuna kadar takımda kalması için anlaşmaya varılan Yusuf Şimşek’in görevine son verildi.

TFF 1. Lig ekibi Ekol Hastanesi ’da 5-0’lık Fatih Karagümrük yenilgisi adeta deprem etkisi yarattı.

Teknik direktör Yusuf Şimşek maçtan bir gün önce istifa etmiş, kulüp yönetimi de bu isteği kabul ederek 44 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayrılmıştı. Ancak taraflar arasında yapılan son görüşmede sezon sonuna kadar devam edilmesi kararı çıkmış ve bu da maç günü kulüp tarafından duyurulmuştu. Fatih Karagümrük maçına Yusuf Şimşek önderliğinde çıkan Balıkesirspor sahadan 5-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Bunun üzerine kulüp başkanı Kadir Dağlı, Yusuf Şimşek’in görevine bugün itibarıyla son verdi.

Kadir Dağlı: 5-0'lık yenilgiden sonra istifa istemek hakkımız

AA’ya konuşan Kadir Dağlı, “5-0'lık farklı mağlubiyetin ardından böyle bir istifa istemek hakkımız. 35 puan almamız, ligde kalmamız böyle bir öz güven vermeyeceğini düşünerek onurlu ve gururlu bir şekilde futbol oynanması gerekiyordu ama bu ekip 3-0, 2-1 galibiyetler alırken 5-0'lık yenilgi ağır oldu. Bir gün önceki istifasında maddiyatı sorun etmişti. Kulübe geldiğinde de maddiyatla ilgisi olmadığını söylemişti. Futbol sorumlumuz 3 hafta kalması yönünde ikna etmişti kendisini. Baktığımızda 3 hafta katkısı olmadığını düşündük. Ben de başkanlık yetkimi kullanarak görevine son verdim” ifadelerini kullandı.

Yusuf Şimşek: Yaşananların tarifi yok

Öte yandan sosyal medyadan bir veda mesajı yayınlayan Yusuf Şimşek de 18 yıllık futbol ve 10 yıllık teknik direktörlük kariyerinde son günlerde yaşadıklarının tarifinin olmadığını belirterek, "Kulübün önünü açmak için 1 gün önce istifa ediyorum, 'hedefe ulaşıldı' diye büyük çaba sonucunda ikna ediliyorum. Sonra başkan görevine son veriyor. Futbolculara, ekibime ve Balkes taraftarlarına teşekkürler” dedi.