Yusuf Namoğlu: O arkadaş monitöre bakıp yanlış karar verdi

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, kurulla birlikte istifa dilekçesini bugün vereceklerini ve yarın itibarıyla görevde olmayacaklarını açıkladı.

MHK Başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Namoğlu, istifa gerekçesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

NTV Spor'un sorularını yanıtlayan Namoğlu, bu haftanın hakem atamalarını gerçekleştirdiklerini ve istifa dilekçelerini bugün vereceklerini açıkladı. Yalnızca Namoğlu değil, beraberinde tüm kurulun istifa edeceği öğrenildi.

''Devre arasında istifa etmeyi düşündük''

''Devlette devamlılık esas. Haftanın hakem atamalarını gerçekleştirdik. Yasal olarak bugün görevde olmamız gerekirdi. İstifa dilekçemizi vereceğiz ve görevimiz tamamlanmış olacak. Devre arasında istifa edelim mi diye düşündük. Bunda TFF'ye yakın medya kuruluşlarının aleyhimizde konumaları etkili oldu. O dönem devam etme kararı aldık. Son damla Galatasaray - Trabzonspor maçı oldu.''

''O arkadaş monitöre bakıp yanlış karar verdi''

''O arkadaş [Ümit Öztürk] monitöre bakıp yanlış karar verdi. Bu hazmedebileceğimiz bir şey değildi. İnsan olarak hata yaptık ama hiçbir takıma öncelik tanımadık. Adaletli görev vermeye çalıştık. Hep dürüst davrandık. Hata yapmadık mı? Yaptık.''

''Atamaları objektif bir şekilde yapıyoruz''

''Ocak ayında başlayan yayın politikaları bizi düşünmeye sevk etti. Bu, TFF'den mi geliyor acaba diye düşündük. Öyle mi, bilmiyorum. Devam etmenin doğru olmadığına karar verdik. Bu ve bu tip maçlarda [Galatasaray - Trabzonspor] sahada hakem arkadaşların daha adaletli, neticeye fazla müdahil olmadığı ortamın oluşması adına geçen sene çalışmalar yaptık. VAR sisteminin oturması için bir yıl mücadele edildi. Amaç adaletin daha fazla olması. X, Y, Z takıma dönük bir şey yok. Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Atamaları objektif bir şekilde yapıyoruz. Hakem arkadaşlar hata yapıyorlar, o ayrı bir olay.''

''Bazı arkadaşlar ekrandan izleyip yanlış karar verdiler''

''Göksel Gümüşdağ'ın VAR sisteminin gelmesinde büyük emekleri var. Bizler bu sisteme inandık ve hayata geçirdik. Sahada insan göremeyebilir ama VAR'ın temeli izleme olanağı getirilmesi. Monitöre bakıyorsun, doğru kararı vermen lazım. VAR sistemi adaleti getirecek diye düşündük ama bazı arkadaşlar ekrandan izlemelerine rağmen yanlış kararlar verdiler. Bunları dinlendirdik. Soruyoruz, "Öyle yorumladım" diyor. Yanlışta ısrar etmiş, diyorsun o zaman da. Prosedür gereği dinlendiriyorsun.''

''Özkahya ve Göçek'le ilgili açıklama yaptık ama...''

''Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'le ilgili, yayın organlarında 'düdükler asılacak, hakemlikleri bitecek' yayınları vardı. Bir pozisyonla hakemlik bitmez. Böyle bir şey yok. Hakemleri koruma adına dinlendirme kararı aldık. Daha önce, isim vermeyeyim, birçok hakem arkadaşımızın hakemliği hata yaptıkları için bitirildi. Örneğin, Deniz Ateş Bitnel. Aynı şey olmasın diye açıklama yaptık. Bu açıklama alındı, kulübün açıklaması haline getirildi.''

''VAR sistemi dünyada da benzeri hatalara devam ediyor''

''VAR sistemi dünyada da benzer hatalarla devam ediyor. Almanya'da, Fransa'da benzer olaylar var. Schalke maçında Felix diye bir hakem var. Oyuncunun neredeyse ayağı kırılacak ama sarı kart veriyor. Gel izle, diyorlar ama izlemeye gitmiyor. Bizde böyle bir şey olmadı. Davet edildikleri anda bütün hakemler pozisyonları izlediler. ''

''Yarın sabah itibarıyla görevim bitiyor''

''Rahmetli Hasan Doğan bir operasyon yaptı. Niye yaptı temizliği? Bir şeyler yok oldu, ondan sonra 3 Temmuz geldi. Belli bilgi, belge, bir şeyler vardı. Temizlenenlerin bazı kesimleri hortlamaya başladı şimdi. Yarın sabah itibarıyla görevim bitiyor. Sonrasında top TFF'nindir, istedikleri icraatleri yapabilirler.''