Yunanistan, Galatasaray'ın galibiyetini nasıl konuştu? "Kaliteye boyun eğdiler"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 mağlup ederken Yunanistan basını bu mağlubiyeti nasıl yazdı?

Galatasaray, PAOK'u 3-1 yendi

Karşılaşma Yunanistan basınında da konuşuldu

Peki ne yazdılar?

NE OLDU? UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında PAOK'u konuk eden Galatasaray karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların PAOK galibiyeti, Yunanistan basınında da konuşuldu. Ülke basınında PAOK'un iyi mücadele ettiği ancak yeterli olmadığı fikri ön plana çıktı.

NE SÖYLENDİ? Yunanistan basınında Galatasaray'ın galibiyeti şu şekilde yer aldı:

SDNA: Galatasaray'ın süperstarları PAOK'u yendi.

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Sport FM: PAOK iyi bir oyun sergilemesine rağmen büyük şansları boşa harcadı ve savunma hatalarının bedelini 2 ucuz gol yiyerek ödedi.

Gazzetta: PAOK canavar gibi savaştı ancak karşılarında on milyonlarca euroluk bir takım vardı.

Sport24: PAOK iyi mücadele ettiği maçta Galatasaray'a karşı ayakta kalmayı başaramadı.

Zougla: Yunanistan şampiyonu, iyi performansına rağmen Galatasaray maçınndan olumlu bir sonuç almayı başaramadı.

Protothema: PAOK iyi mücadelesine rağmen Galatasaray'ın baskısına dayanamadı. Iefimerida: PAOK, Türkiye'de mücadele etti ama mağlup oldu.

Newsit: Selanikliler İstanbul'daki iyi performansına rağmen yenildi.

Metrosport: PAOK, RAMS Park'ta sağır edici bir atmosferde Galatasaray'la karşı karşı karşıya geldi. PAOK son dakikaya kadar mücadele etse de müsabakadan 3-1 yenik ayrıldı.

PAOK resmi sitesi: Mükemmel bir rakibe karşı sansasyonel bir mücadele. Avrupa Ligi'nin 2024-25 sezonunun açılış maçında Galatasaray'a 3-1 yenilen PAOK, İstanbul'dan eli boş ayrıldı ancak muhteşem bir mücadeleyi detaylarda kaybederek başını dik tuttu.

Paron: PAOK iyiydi ama bu Galatasaray'ı yenmeye yetmedi.

Novasports: PAOK çok mücadele etti ama gücü tükendi ve rakibinin kalitesine boyun eğdi.

Rthess: PAOK maçın büyük bölümünde rekabetçiydi ancak puanları kazanan Galatasaray oldu.

Fosonline: PAOK iyi performansına rağmen Galatasaray deplasmanından olumlu sonuç almayı başaramadı.

Ieidiseis: PAOK delikanlı gibi mücadele etti ama "Aslanlar"ın pençesine yenik düştü.