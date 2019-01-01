Liverpool - Chelsea

Deli Mi Ne? kanalının sahibi Türk YouTuber Süper Kupa maçında sahaya girdi

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Getty
Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park’ta oynanan Süper Kupa maçında sahaya seyirci girdi.

Vodafone Park’ın ev sahipliği yaptığı Süper Kupa maçının 14. dakikasında sahaya bir seyirci girdi.

Hakem oyunu durdururken, sahaya giren kişi güvenlik görevlileri tarafından dışarıya çıkarıldı.

UEFA kararı gereği yayıncı kuruluş bu görüntüyü ekrana getirmedi.

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Youtube'daki Deli Mi Ne? kanalının sahibi çıktı

Sahaya giren kişinin Youtube’daki ‘Deli mi ne?’ isimli kanalın sahibi Youtuber Fester Abdü olduğu iddia edildi.

Benzer bir olay Şampiyonlar Ligi finalinde de yaşanmış Kinsey Wolanski isimli Instagram modeli maç esnasında sahaya dalmıştı.

Kinsey Wolanski’nin Instagram hesabı aynı gün milyonlarca takipçi kazanmıştı.

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