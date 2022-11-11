YouTube fenomeni, kadro dışı olan Cristiano Ronaldo'yu izlemek için Manchester United maçına gitti: "Şu anda ağlıyorum"

YouTube fenomeni ve Cristiano Ronaldo hayranı olan IShowSpeed, Portekizli yıldızın Manchester United kadrosunda olmadığını öğrenince yıkıldı.

YouTube fenomeni, İngiltere Lig Kupası maçı için ABD'den Manchester'a uçtu

Cristiano Ronaldo, Aston Villa'ya karşı kadro dışıydı

IShowSpeed ağlamak istediğini söyledi

NE OLDU? IShowSpeed bir Cristiano Ronaldo hayranı. YouTube fenomeni, Portekizli yıldızı izlemek için 8 bin km yol katederek Manchester'a uçtu. Ancak Cristiano Ronaldo, İngiltere Lig Kupası'nda Aston Villa'ya karşı kadro dışıydı.

NE SÖYLENDİ? Twitter hesabından bu durumla ilgili paylaşım yapan IShowSpeed şunları söyledi: "Şu anda ağlamak istiyorum. Manchester'a tüm yolu Ronaldo'yu izlemek için uçtum ve oynamıyor"

BÜYÜK RESİM: IShowSpeed, Eylül ayında bir yardım maçı düzenlemiş ve futbol gündemine oturmuştu.

SIRADA NE VAR? IShowSpeed'in bir dahaki sefer Old Trafford'u ziyaret ettiğinde daha fazla araştırma yapmasını umuyoruz.