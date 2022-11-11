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Manchester United

YouTube fenomeni, kadro dışı olan Cristiano Ronaldo'yu izlemek için Manchester United maçına gitti: "Şu anda ağlıyorum"

İdil Erin Tetik
00:18 GMT+3 11.11.2022
Cristiano Ronaldo Manchester United Sociedad 2022-23
YouTube fenomeni ve Cristiano Ronaldo hayranı olan IShowSpeed, Portekizli yıldızın Manchester United kadrosunda olmadığını öğrenince yıkıldı.

  • YouTube fenomeni, İngiltere Lig Kupası maçı için ABD'den Manchester'a uçtu
  • Cristiano Ronaldo, Aston Villa'ya karşı kadro dışıydı
  • IShowSpeed ağlamak istediğini söyledi

NE OLDU? IShowSpeed bir Cristiano Ronaldo hayranı. YouTube fenomeni, Portekizli yıldızı izlemek için 8 bin km yol katederek Manchester'a uçtu. Ancak Cristiano Ronaldo, İngiltere Lig Kupası'nda Aston Villa'ya karşı kadro dışıydı.

NE SÖYLENDİ? Twitter hesabından bu durumla ilgili paylaşım yapan IShowSpeed şunları söyledi: "Şu anda ağlamak istiyorum. Manchester'a tüm yolu Ronaldo'yu izlemek için uçtum ve oynamıyor"

BÜYÜK RESİM: IShowSpeed, Eylül ayında bir yardım maçı düzenlemiş ve futbol gündemine oturmuştu.

SIRADA NE VAR? IShowSpeed'in bir dahaki sefer Old Trafford'u ziyaret ettiğinde daha fazla araştırma yapmasını umuyoruz.

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