Manchester United
YouTube fenomeni, kadro dışı olan Cristiano Ronaldo'yu izlemek için Manchester United maçına gitti: "Şu anda ağlıyorum"
İdil Erin Tetik
00:18 GMT+3 11.11.2022
- YouTube fenomeni, İngiltere Lig Kupası maçı için ABD'den Manchester'a uçtu
- Cristiano Ronaldo, Aston Villa'ya karşı kadro dışıydı
- IShowSpeed ağlamak istediğini söyledi
NE OLDU? IShowSpeed bir Cristiano Ronaldo hayranı. YouTube fenomeni, Portekizli yıldızı izlemek için 8 bin km yol katederek Manchester'a uçtu. Ancak Cristiano Ronaldo, İngiltere Lig Kupası'nda Aston Villa'ya karşı kadro dışıydı.
NE SÖYLENDİ? Twitter hesabından bu durumla ilgili paylaşım yapan IShowSpeed şunları söyledi: "Şu anda ağlamak istiyorum. Manchester'a tüm yolu Ronaldo'yu izlemek için uçtum ve oynamıyor"
BÜYÜK RESİM: IShowSpeed, Eylül ayında bir yardım maçı düzenlemiş ve futbol gündemine oturmuştu.
SIRADA NE VAR? IShowSpeed'in bir dahaki sefer Old Trafford'u ziyaret ettiğinde daha fazla araştırma yapmasını umuyoruz.
Editörün Seçtikleri
- Avustralya'da Trent Sainsbury, kayınpederi Graham Arnold tarafından Dünya Kupası kadrosuna alınmadı
- Sadio Mane, Dünya Kupası öncesi sakatlandı, FIFA resmi açıklama yaptı: "Büyücüleri devreye sokacağız"
- 2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, final ve bilmeniz gereken her şey
- Altın Ayakkabı 2022/23: Haaland, Lewandowski ve Avrupa futbolunun en golcü oyuncuları