Ittihad forması giyen Faslı forvet Youssef En-Nesyri, takımının Suudi Roshn Ligi'nde Al-Khaleej ile oynadığı maçın hakemine yüklenerek, hakemi takımın puan kaybetmesinin sebebi olarak gördü.

Ittihad, cumartesi akşamı Cidde'deki İnma Stadı'nda konuk ettiği Al-Khaleej ile Roshn Ligi'nin ilk haftasında oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kalarak puan tuzağına düştü.

En-Nesyri, maçın ardından "Thmanyah" kanallarına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Her şey için şükürler olsun, 1-1 berabere kaldık, ancak gerek bizim tarafımızdan gerekse hakemler tarafından hatalar vardı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Kırmızı kart olacak bir durum yoktu, herhangi bir temas yoktu, ancak oyuncularımdan ve sundukları performanstan memnunum. Bundan sonrasının daha iyi olmasını diliyorum. Kazanmak ve taraftarları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız."

Faslı forvet, maçın hakeminin, video teknolojisine başvurduktan sonra Portekizli defans oyuncusu Danilo Pereira'yı, topla oynanmayan bir anda Al-Khaleej oyuncusuna tekme attığı için maçın 58. dakikasında kırmızı kart göstererek oyundan atma kararına işaret ediyor.

En-Nesyri açıklamalarını şöyle tamamladı: "Yarından itibaren bir sonraki maçı konuşacağız, maça hazır olacağız ve kazanmak için çalışacağız."

Hatırlatmak gerekirse, En-Nesyri maçtaki Ittihad'ın tek golünü kaydederek, Suudi Roshn Ligi'nde "Kaplanlar"ın ilk golünü kaydeden üst üste dördüncü yabancı oyuncu oldu.