Can Özer

Youssef En-Nesyri'den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak sözler!

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, transfer durumu ve geleceğiyle alakalı taraftarın pek hoşuna giymeyecek ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonu öncesi kadrosuna kattığı ve ilk sezonunda tüm kulvarlarda 52 maçta 30 gol kaydederek göz dolduran Youssef En-Nesyri bu sezon ise eleştirilerin odağında.

Sezonu 25 maçta 8 golle sürdüren En-Nesyri için devre arasında takımdan ayrılacağı yönündeki dedikodular bir süredir devam ediyor.

Konu hakkında son olarak ortaya atılan iddia ise, Fenerbahçe'nin En-Nesyri defterini kapattığı ancak oyuncuyla henüz anlaşılamadığını belirtiyor.

'Soğuk ülkede oynamam!'

SporOn'dan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre En-Nesyri'nin menajeriyle toplantı yapan Fenerbahçe yönetimi, Faslı golcüyle yola devam etmek istemediklerini söyledi.

Haberin devamında En-Nesyri'nin 'sıcak bir ülkeye gitmek istiyorum, soğuk bir ülkeye gitmem' ifadelerini kullandığı iddiası yer aldı.

Gitmek istediği ülkenin Suudi Arabistan olduğu düşünülen En-Nesyri'nin transferinde en büyük engelin ise maaş olduğu, 28 yaşındaki oyuncunun 6 milyon Euro tutarındaki maaşının büyük takımlar için bile yüksek bir rakam olduğu belirtildi.

