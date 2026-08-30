Youri Regeer Ajax’tan ayrılıyor

Algemeen Dagblad'ın haberine göre Ajax, Youri Regeer ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Amsterdam ekibi, 23 yaşındaki orta sahanın Werder Bremen'e kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

Regeer'in Bremen'e transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. Kiralama anlaşmasında satın alma opsiyonu da yer alacak. Alman transfer dönemi, Hollanda'dakinden bir gün önce, salı günü kapandığı için sürecin hızlandırılması gerekiyor.

Regeer, bu takvim yılında Ajax'ta sık sık ilk 11'de yer aldı. Kulüp uzun süre Jordan Henderson'ın yerine geçecek ismi sonuç alamadan aradıktan sonra, Fred Grim ve Oscar Garcia'nın geçici teknik direktörlük döneminde ona ön libero olarak görev verildi.

Regeer, yeni teknik direktör Míchel Sánchez döneminde de ilk etapta bu pozisyonda kaldı. Ancak orta saha oyuncusu düzenli olarak ikna edici bir performans ortaya koyamadı ve Ajax da pazar günü Sofyan Amrabat'ı alarak orta saha için istediği takviyeyi sonunda yaptı.

Amrabat'ın gelişi, Regeer'in ayrılığı için yolu açtı. Perşembe günü FC Sion karşısında büyük ihtimalle Ajax formasıyla son maçına çıktı ve o karşılaşmayı hastalığı nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bu nedenle pazar günkü Telstar deplasmanını da kaçırması bekleniyor.

Regeer, ADO Den Haag ve Ajax altyapılarında forma giydi, ancak Amsterdam'daki ilk döneminde kalıcı olarak çıkış yapmayı başaramadı. FC Twente üzerinden 2025'in başında 4,5 milyon euro karşılığında Ajax'a döndü. Kulüple sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor.

Üstelik Regeer, Ajax'tan kısa vadede ayrılması beklenen tek oyuncu olmayabilir. Kulüp, kışın gelişinden bu yana kalıcı bir yer edinmeyi başaramayan Maher Carrizo'nun FC Kopenhag'a kiralanması konusunda da anlaşmaya yakın.