Youri Regeer, Ajax hakkında son derece dürüst konuştu

Youri Regeer artık Ajax'ta kendini ait hissetmiyordu. Hollandalı ön libero, bu hafta tanıtıldığı Werder Bremen'e transferinin kısa süre ardından bunu söyledi.

Regeer, Werder Bremen'in basın buluşmasında açık açık, "Ajax'ta mutlu değildim" dedi. "Bir buçuk yıl boyunca yeni bir 6 numara aradıkları, Ajax'ın memnun olmadığı yazıldı. Bu yüzden Werder'e gitme kararı benim için zor olmadı."

Werder Bremen, 23 yaşındaki Regeer'i bir süredir istiyordu ancak hamlesini ancak ağustos sonuna doğru yaptı. Bu, Jens Stage'in sakatlığının ardından gerçekleşti.

Regeer, Alman kulübüyle yapılan görüşmeleri şöyle anlattı: "Birkaç hafta boyunca onlardan haber almadım ama pazar sabahı Bremen'in beni istediğine dair telefon aldım. Sonra her şey çok hızlı gelişti. Kulüp yönetiminin bana bakış açısı kulağa iyi geldi."

Eski Ajaxlı oyuncu, Bremen'de başlamayı sabırsızlıkla bekliyor. "Bundesliga dünyanın en iyi liglerinden biri. Bir de Werder'in tarihine baktığınızda, bu benim için zor bir karar olmadı" diyen Regeer, 2004 şampiyonuna transfer olmaktan büyük mutluluk duyuyor.

Davy Klaassen, 2018 ile 2020 yılları arasında Werder Bremen'de forma giymişti ve Regeer'e Kuzey Almanya'da şimdiden bol şans diledi. "Werder Bremen'in güzel bir kulüp olduğunu söyledi. Bir şeye ihtiyacım olursa onunla iletişime geçebileceğimi de ekledi."

Regeer, Werder Bremen'de 44 numaralı formayı tercih etti. "Boşta birkaç numara vardı ama bana hemen uyan bir numara yoktu. Sonra hangi numarayı istediğimi düşündüm ve profesyonel futboldaki ilk maçımda taşıdığım numarayı almaya karar verdim."